ФК «Химик-Август» отказался от профессионального статуса

Вурнарский клуб «Химик-Август» с 2024 года не будет играть в профессиональных лигах отечественного футбола. Об этом клуб, в последние годы выступавший во Второй лиге, сообщил в своих соцсетях.

«В связи с пересмотром концепции поддержки развития спорта и физической культуры и изменением ее направления со стороны генерального спонсора ФК «Химик-Август» с 2024 года клуб приостановит деятельность в области профессионального футбола и сконцентрируется на развитии детского и юношеского футбола», — говорится в сообщении.

Директор клуба Елена Саенко в свою очередь поблагодарила за работу руководство, тренерский штаб, игроков, медицинский и административный персонал.

«Достижение почетного результата в сезоне-2023 стало возможно благодаря вашему мастерству, высокой самоотдаче, личным качествам каждого из вас. Надеемся, что опыт, полученный вами в период игры за наш клуб, станет для вас ступенькой к новым высотам профессионального футбола. Хочу выразить благодарность и нашим верным болельщикам — ваша поддержка всегда была важна для нас!» — написала Саенко в соцсетях.

С 2022 года команда выступала во Второй лиге. В нынешнем году подопечные Александра Ешкина финишировали на втором месте в четвертой группе дивизиона Б.

До вурнарской команды Чувашию в профессиональном футболе представлял чебоксарский «Азамат», который прекратил существование после 1993 года.