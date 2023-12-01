Из Чувашии в Бердянский район Запорожья отправили новогодние подарки

«Так много всего!»

В роли сказочных Дедов Морозов выступили школьники Чувашии и сотрудники Минобразования, собравшие и отправившие новогодние подарки ребятам из Бердянского района.

Более 2100 сладких презентов от Минобразования предназначены для всех бердянских школьников. А дальше — подарки персональные. Ученики и педагоги чебоксарской школы № 65 собрали их для Троицкой школы — два этих учебных заведения связывает и дружба, и официальный договор о сотрудничестве.

А новочебоксарцы взяли шефство над Дмитровской школой. Произошло это летом, когда в республику приезжала делегация педагогов из Запорожской области. К сбору подарков подключились все школы города, сообщает газета «Грани». Вышло в итоге 102 новогодние коробки. Хватит на всех — ведь Дмитровская школа совсем небольшая, учатся в ней 178 мальчишек и девчонок. В коробках: канцтовары, рюкзаки, игрушки, сладости и письма — юные новочебоксарцы желают своим сверстниками счастья, здоровья, успехов в учебе и, конечно же, мирного неба.

Во вторник новогодние подарки из Чувашии прибыли в Бердянский район. «Так много всего, неожиданно и очень приятно! Огромное спасибо!» — порадовался директор Дмитровской школы Александр Горбанев.

Сообщил о большой новогодней посылке и телеграм-канал «Бердянский район. Официально».

«Подарки из Чувашии для детей Бердянского района стали не только ярким проявлением доброты, но и символом важности взаимоподдержки и заботы о будущем, — говорится в сообщении. — Мы глубоко ценим помощь от региона-шефа и выражаем огромную благодарность Чувашской Республике за щедрое и сердечное участие в жизни нашего района».