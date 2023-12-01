Виновата война…

Каждый год накануне 9 Мая мы посещаем братскую могилу воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях города Чебоксары, что по улице Б. Хмельницкого. Произносим торжественные речи, клянемся помнить, замираем в минуте молчания, на гранит с именами похороненных возлагаем живые цветы…

На 23-й странице 8-го тома Книги Памяти Тюменской области читаем: «Сатюков Владимир Дмитриевич, 1924 г.р., умер в госпитале 11 января 1943 г., похоронен в г. Чебоксары».

Известно, что Владимир обладал незаурядными математическими способностями: не случайно в школе его прозвали Лобачевским. Он также рисовал портреты одноклассников, занимался оформлением стенгазет, обожал кататься на лыжах. Планов после школы было много. Воплотить в жизнь мечты талантливому юноше помешала война.

Молодого человека призвали в ряды Красной Армии 21 августа 1942 года. Он был зачислен в 38-ю отдельную запасную саперную роту, что дислоцировалась в Чебоксарах. Но завершить шестимесячный курс подготовки Владимир не успел — во время строевых занятий 21 декабря сильно простудился. Через неделю стало совсем плохо, и 28 декабря Сатюкова перевели для лечения в медсанчасть роты. На следующий день направили в эвакогоспиталь № 3058 (это здание бывшей школы № 1 по улице Композиторов Воробьевых сегодня занимает магазин «Перекресток»). Диагноз был неутешительный: «двустороннее крупозное воспаление легких, карнификация правой нижней доли, дистрофия II степени». Две недели врачи и медсестры боролись за жизнь Владимира, но оказались бессильны — 11 января 1943 года его не стало. Сатюкова похоронили, как следует из справки, на кладбище г. Чебоксары. В этот же день сообщили скорбную весть матери Полине Дмитриевне, проживавшей в Тюмени по улице Смоленской, 42.

Но вот парадокс — сейчас фамилии Сатюкова нет ни в списках на братской могиле на улице Б. Хмельницкого, ни в Книге Памяти Чувашской Республики. А военно-медицинский архив Министерства обороны по многим умершим в госпиталях г. Чебоксары отвечает: «Место захоронения не установлено».

Между тем, имя Владимира Сатюкова широко известно в Тюмени. Оно занесено в список не вернувшихся с войны выпускников городских школ на знаменитом памятнике «Прощание» в Центральном районе Тюмени. Жители Сибири убеждены, что и в Чебоксарах имя красноармейца Сатюкова не забыто… Увы, это пока не совсем так.