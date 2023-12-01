В марте выберем Президента России

Голосовать можно будет и в формате ДЭГ

Вчера Совет Федерации назначил выборы Президента РФ. Такое право закреплено за сенаторами статьей 102 Основного закона. Голосование состоится 17 марта 2024 года, «за» проголосовали все 162 сенатора, присутствовавшие в зале заседаний, сообщает «Российская газета». Глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, как была выбрана дата голосования. По общему правилу это должно быть второе воскресенье марта, но если оно приходится на неделю с нерабочим праздничным днем, то голосование переносят на следующее воскресенье. Поскольку второе воскресенье в 2024 году приходится на 10 марта, но на этой неделе имеется нерабочий праздничный день

(8 марта), то предстоящие выборы Президента должны быть назначены на 17 марта. Уже в пятницу, рассказала в Совфеде председатель ЦИК России Элла Памфилова, Центризбирком обсудит вопрос о голосовании в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. «Многодневное голосование — это запрос избирателей», — подчеркнула она. Памфилова также сообщила, что Центризбирком планирует использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах, но не везде: «Это будет не более 30 регионов. Главный критерий — наличие опыта».

Кстати

С 2020 года на выборах разных уровней формат ДЭГ использовали Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Приморский края, город федерального значения Севастополь, Архангельская, Белгородская, Нижегородская, Ярославская области и еще 17 регионов страны.