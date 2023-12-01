Иван Чонкин снова спел чувашскую песню

Уроженец Чувашии, звезда сериала «Приключения солдата Ивана Чонкина» Анатолий Гущин посетил День Чувашской Республики на Международной выставке-форуме «Россия». Знаменитый актер пообщался с земляками, провел фотосессию. И, конечно, вместе с музыкантами спел «Çумăр çăвать ман çине…».

Куплет из этой популярной в народе песни Анатолий Гущин исполнил в том самом фильме об Иване Чонкине, который сделал его знаменитым на всю страну. И вот, спустя 16 лет после премьеры, зажигательная композиция прозвучала вновь.

Посетил актер и экспозицию Минздрава Чувашии. «Прошел диагностику зрения бесконтактным способом, — рассказал Анатолий Гущин. — Это что-то невероятное, всем советую! Спасибо врачам республиканской офтальмологии, которые творят чудеса и делают добро людям».

Напомним, Анатолий Гущин родился 30 ноября 1976 года в Новочебоксарске, отец русский, мама чувашка. Учился в средней школе № 10. С детства занимался в театральных кружках, играл на школьной сцене, потом поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. В кино актер дебютировал в 2000 году. Роль Ивана Чонкина принесла Гущину известность, у него появилась масса предложений, на сегодняшний день он сыграл более 80-ти различных ролей.

Свою малую родину Анатолий Александрович не забывает, часто приезжает к родным, встречается с жителями республики. В один из приездов Гущин даже успел сняться в местном фильме «Обочина».