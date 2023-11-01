Среди посетителей стенда Чувашии на ВДНХ разыграли сертификаты на лазерную коррекцию зрения

Сертификаты были предоставлены Республиканской клинической офтальмологической больницей. Операции по коррекции зрения смогут бесплатно сделать жительницы Москвы и Омска. Еще два подарка выиграли жительницы Чебоксар, сообщает госпаблик Минздрава Чувашии.

Подарки от Минздрава были разыграны среди посетителей выставки, которые зарегистрировались по QR-коду на стенде Чувашии и присутствовали во время проведения розыгрыша. Обладательницы сертификатов выразили свою радость и признательность за возможность получить бесплатную медицинскую помощь.

Одна из победительниц розыгрыша, жительница Омска Мария Ассенгеймер сообщила, что уже долгое время носит контактные линзы и всегда мечтала о лазерной коррекции зрения. Сертификат стал для нее отличным подарком на день рождения.

2 декабря офтальмологи планируют разыграть еще четыре сертификата на коррекцию зрения и блефаропластику. А с 4 по 10 декабря можно стать обладателем сертификатов на сумму 60 тысяч рублей на оплату услуг Республиканской стоматологической поликлиники. Кроме того, 12 и 16 декабря выберут счастливчиков, которые проведут выходные в санатории “Надежда”.

Экспозиция Минздрава Чувашии на территории ВДНХ начала работу в начале недели и уже привлекла внимание 2000 посетителей.