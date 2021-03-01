И под натиском вируса выстояли, и показатели «не уронили»: медики подвели итоги года

Здоровье и жизнь людей зависят от уровня развития медицины примерно на 10-15 процентов, а все остальное — от образа жизни и экологии, убеждают нас различные источники. Но во времена экстремальных ситуаций выясняется, что эти цифры очень сильно меняются. К сожалению, нам всем пришлось убедиться в этом, как только началось распространение коронавирусной инфекции. Именно медики внесли самый большой вклад в то, чтобы пандемия не превратилась в бедствие для жителей республики.

Можно поднять упавшую экономику, которая замедлила свое развитие во время пандемии, добрать знаний, которых не получили школьники и студенты во время учебы на дистанционных формах. Но для этого нужно сохранить не только жизни, но и потенциал здоровья населения.

Обстановка на расширенной коллегии Минздрава республики, на которой должны были подвести итоги работы отрасли в прошлом году, мало походила на торжественную. Было заметно, что прошедший год оказался тяжелым и для организаторов здравоохранения, и руководителей лечебных учреждений. В течение года им доставалось немало критики, часто несправедливой: и от самых разных слоев населения, и от средств массовой информации. Несмотря на то, что показатели, по которым можно судить о работе медиков, были на высоком уровне.

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Это отметил Глава республики Олег Николаев, принявший участие в работе коллегии. «Чувашия, — подчеркнул он, — является регионом с самой низкой младенческой смертностью. Мы находимся на высоких позициях по цифровым технологиям и сервисам в оказании медицинской помощи населению. Все достигнутое является хорошей базой, чтобы двигаться к новым успехам, к тому, чтобы быть готовыми реагировать на любые сложности».

Олег Николаев поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд в непростых условиях пандемии, отметив вклад волонтеров, а также благотворительных фондов в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения республики Владимир Степанов привел на коллегии много цифр, часть из которых интересна и понятна каждому жителю Чувашии. Так, на борьбу с ковидом было потрачено 7 млрд рублей. Средства и силы были перераспределены таким образом, чтобы в первую очередь можно было оказывать помощь инфекционным больным. И хотя в прошлом году подтвержденных случаев гибели от ковида было менее тысячи человек, общая смертность в республике выросла на 24,2%. В первую очередь за счет смертности от болезней системы кровообращения (рост на 18,5%). Большинство больных, погибших от ковида (до 90%), имели хронические заболевания. И 80% из них были пожилого возраста.

При этом в республике удалось снизить показатель смертности от онкологических заболеваний на 0,7%. Не погибла ни одна беременная женщина в результате ковида-19, хотя по России таких случаев зарегистрировано более 200. Сейчас коечный фонд ковидных стационаров сокращен уже более чем наполовину, и большое внимание уделяется реабилитации людей, перенесших это заболевание.

Говорили и о проблемах. В первую очередь о том, что в республике сегодня в дефиците педиатры, врачи общей практики, анестезиологи и хирурги. Глава Чувашии отметил, что правительство республики намерено развивать меры поддержки медицинских работников. Для тех, кто решит работать в сельской местности, дополнительно к уже имеющимся стимулам прибавилось еще и снижение процентной ставки по сельской ипотеке.

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«Будем прикладывать максимум усилий, чтобы в первую очередь решить вопросы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения, — сообщил Олег Николаев. — Потому что можно закупать хорошее оборудование, строить новые поликлиники и ФАПы, но, если там не будет хватать специалистов, болеющих душой за свое дело, от этой работы будет очень мало толку. Хотя год был очень сложный, но он явно показал нам, что в системе здравоохранения мы добились больших результатов и можем смело гордиться этим. Вы способны развиваться даже в таких тяжелых условиях. А самое главное, мы можем воодушевиться этими результатами, чтобы двигаться вперед и достичь еще большего».

Слова благодарности врачам и медсестрам не раз в этот день звучали с трибуны. Поблагодарил медиков за самоотверженную работу и заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Владимиров. И вспомнил, как они старались поддержать докторов, которые трудились в «красной зоне», а также персонал, без которого работа врачей невозможна: постоянно были на связи с руководителями лечебных организаций, привозили врачам подарки, организовывали чаепития. А волонтеры развозили лекарства больным, находящимся на амбулаторном лечении.

Отметили заслуги врачей и на самом высоком уровне — медицинским работникам, проработавшим в отрасли много лет, отличившимся в борьбе с коронавирусом, были вручены государственные награды.

Работали круглосуточно

ТАТЬЯНА МАРКЕЛОВА,

главный врач Центральной клинической больницы:

«Самым сложным для терапевтов и врачей общей практики было разобраться в протоколах ведения больных, которые приходили с температурой и непонятными симптомами. В обществе царил страх перед новой инфекцией, и важно было не попасть под его влияние, не запаниковать, когда количество пациентов в смену стало невероятно высоким. Требовалось организовать их маршрутизацию, не пропустить тех, кто нуждался в срочной госпитализации. Ведь те больные, которые оказывались в «красной зоне», вначале вызывали участкового врача на дом или приходили своим ходом на прием. Нужно было их обследовать, поставить диагноз, назначить лечение. Более 85% больных лечились амбулаторно, и им не потребовался стационар. Были случаи, когда врачи первичного звена оставались на работе до часу ночи. Нужно было не только принять пациента, но и заполнить всю документацию, выписать больничные листы, оформить рецепты на лекарственные препараты. В больнице мы организовали центр компьютерной диагностики, томографы работали круглосуточно и по «скорой», и по направлениям врачей всего города Чебоксары. Делали по 100-120 обследований в сутки, чтобы отдифференцировать диагнозы и не пропустить начинающееся осложнение».

ЕЛЕНА БАРСУКОВА,

главный врач Республиканской клинической больницы:

«На лечебные учреждения, которые продолжили работать по профилю, в прошлом году легла колоссальная нагрузка — в связи с тем, что часть стационаров была перепрофилирована в ковид-госпитали. Республиканская клиническая больница исторически работала только с плановыми пациентами, но в прошлом году наши специалисты круглосуточно принимали поток экстренных больных. Это было непросто, пришлось справляться с огромной работой по лечению людей, получивших различные виды травм на дорогах, в быту, на производстве. В больнице увеличилось число нейрохирургических и челюстно-лицевых операций. И при этом госзаказ на плановую, в том числе высокотехнологическую, помощь был выполнен в полном объеме. Все пациенты, поступившие по республиканским и федеральным квотам, пролечены. Более того, мы сумели получить лицензии еще на два вида высокотехнологической помощи и лицензию на реабилитацию, которую также оказываем».

АНТОНИНА ИВАНОВА,

главный врач Чебоксарской ГКБ № 1:

«Мы не просто выдержали. Мы сохранили свои коллективы. Это очень важно. Когда есть хорошее оборудование, есть медикаменты, то нужно, чтобы был коллектив медиков, который со всем этим бы работал, оказывал помощь пациентам, которые в ней нуждаются. Да, было сложно, но люди с этим справились. И сейчас продолжают справляться».

Фото Минздрава Чувашии

Кредо акушеров Чувашии — не гнаться за показателями, а помочь женщине родить здорового ребенка. В роддоме Новочебоксарского медицинского центра ежегодно появляется на свет около двух тысяч малышей. На снимке с одним из них медсестра детского отделения Оксана Партасова.