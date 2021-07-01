Коллективный иммунитет — единственное оружие против «короны»

Подумайте о своих близких и о коллегах по работе.

По данным Минздрава Чувашии, на сегодняшний день заболеваемость COVID-19 у нас составляет 2289,8 на 100000 населения. По России в целом эта цифра выше — 3938,9 на 100 тысяч населения. Тем не менее ситуация остается напряженной. «Вакцинация сегодня — единственный способ уберечь и защитить население от COVID-19», — убеждена заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева. А министр здравоохранения Владимир Степанов отметил, что в республике приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции более 225 тысяч жителей, из них более 142 тысяч человек завершили вакцинацию.

Однако жители республики, да и других российских регионов к этой мере защиты относятся неоднозначно. Об этом говорит общее число вакцинированных — 38,3 процента. Насколько тема прививок актуальна, показало ее активное обсуждение в ходе прямой линии, посвященной ходу вакцинации. На вопросы жителей республики в онлайн режиме ответили вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева, министр здравоохранения Владимир Степанов и главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова. А людей интересовало многое. К примеру, есть ли чем вакцинироваться и где?

На сегодняшний день в республику поступило 260 тысяч 874 дозы вакцины с двумя компонентами, что составляет 44,3 процента от плана, сообщил министр здравоохранения Владимир Степанов. По его словам, сейчас в наличии 56 тысяч 989 доз. В республике действует 56 прививочных стационарных пунктов, 14 мобильных прививочных пунктов и 58 мобильных прививочных бригад.

♦ Ведущий прямой линии не преминул поинтересоваться: а сами представители правительства и здравоохранения, участники встречи, уже вакцинировались?

«Однозначно», — ответил за всех министр здравоохранения. Алла Салаева добавила: «Мы на том этапе, когда уже нужно думать не о себе или о том, что ты чувствуешь во время прививки (кстати, процедура совсем безболезненная, как комарик укусил). Главное — это близкие, родители, коллектив, в котором ты работаешь, о них надо думать, о тех, кто тебя окружает». «Короче, вакцинировался весь Кабинет министров», — удовлетворенно подытожил ведущий, выложив для телезрителей видеоролики, на которых делают прививки против пандемии другие члены правительства.

♦ Что происходит с человеком после первой прививки? «У меня, например, поднялась температура, сутки держалась, а потом отпустила и все», — поделился опытом один из жителей Чебоксар.

— Это нормальная реакция после вакцинации, — сообщила главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова. — Потому что вакцина содержит или убитый вирус, или какой-то его фрагмент. Вот на это организм начинает вырабатывать антитела. И молодой организм может реагировать в виде температуры, кратковременной слабости или головной боли. Этого бояться не нужно. Если температура не выше 38 градусов, не нужно ничего принимать, надо просто пить воду, исключить тяжелый физический труд, полноценно питаться, и организм выработает достаточное количество антител.

♦ «Прикреплена к поликлинике в Москве, сделала первый компонент вакцины, могу ли я без прикрепления поставить вторую вакцину в Чувашии?»— интересуется Мария Кириллова.

— Безусловно, — подтвердил министр здравоохранения, — потому что житель любого региона, имея необходимые документы, в том числе паспорт, снилс, имеет право вакцинироваться в любом прививочном пункте в России. Так что добро пожаловать!

♦ Где и когда можно привиться в Чебоксарах вакциной «КовиВак»? — спрашивают слушатели.

— На сегодня на территории России три вакцины. Самая изученная и эффективная (закуплена более чем в 60 странах мира) — это «Спутник-V», с которой мы работаем в Чувашии с ноября прошлого года, — комментирует Татьяна Маркелова. — И провакцинированы «Спутником» уже более 210 тысяч человек. Вторая вакцина «ЭпиВакКорона», которая появилась у нас три-четыре месяца назад (более 11 тысяч доз), и «КовиВак» (в наличии 1560 доз). Они делаются пациентам с хроническими заболеваниями, с определенными показаниями. Например, если имеются тяжелые аллергические реакции.

Выбор вакцины остается за врачом. Он решает, какую вакцину делать конкретному пациенту — после осмотра, консультаций, после сбора анализов. Все три вакцины — двухкомпонентные, нужно вводить оба, второй укол — через две–три недели после первого. Все вакцины работают хорошо, переносятся хорошо, но у народа, к сожалению, мнение, что при вакцине «Спутник-V» ярче выражается реактивность организма. Как правило, у молодых людей, в двух-трех процентах случаев. Это нормальная реакция, организм готовится к встрече с вирусом в следующий раз, идет активная выработка антител, то есть вырабатывается более стойкий иммунитет. Он развивается после первого укола в течение 40-42 дней.

Хочется сказать, что между первым и вторым уколом нужно соблюдать все профилактические меры. Это и ношение масок, и соблюдение социальной дистанции, надо избегать большого скопления людей, чтобы не было заражения. Между первым и вторым уколом человек может заболеть. Иммунитет формируется через две-три недели после второго укола. А так — все три вакцины хороши, сейчас ждем четвертую зарегистрированную вакцину «Спутник-лайт». Пока ее еще нет в нашей республике.

♦ Многих жителей республики интересует, при каких хронических заболеваниях не стоит делать прививку.

Министр здравоохранения напомнил, что есть абсолютные противопоказания к вакцинации, отраженные в перечне медицинских документов. Их немного: острое состояние здоровья, обострение хронических заболеваний и аллергическая реакция на какой-либо из компонентов вакцины.

♦ Чебоксарка Александра Иванова спросила, какие побочные эффекты после вакцинации могут отразиться на репродуктивной системе?

— «На сегодняшний день в практике не было никаких побочных эффектов, и не ожидается, в том числе касаемо репродуктивной системы, — рассказала Татьяна Маркелова. — Мы работаем с этими вакцинами уже восьмой месяц, и таких тяжелых побочных явлений после вакцинации не наблюдалось. А вот после перенесенного коронавируса очень много отсроченных явлений, в том числе заболеваний в плане репродуктивной системы. Потому что коронавирусная инфекция — очень коварное заболевание и поражает всю сосудистую систему, в том числе и всю репродуктивную систему».

♦ Сразу два вопроса было задано по поводу детей. Вот о чем переживает мама Катя: «Скоро начинается учебный год, планируется ли прививать детей и будут ли открыты для них двери классов первого сентября?» А Эльвира Витальевна из Алатырского района буквально встревожена: «Люди говорят, если детей не будут прививать, то их в школу не пустят».

По словам Владимира Степанова, сейчас зарегистрирована вакцина для прививки от 18 лет. Так что дети пока прививаться не будут. «Не верьте слухам, пожалуйста, — попросила Алла Салаева. — Детей не вакцинируют и пока не собираются. Но при этом мы проводим работу с директорами наших школ, с заведующими детскими садами, с руководителями учебных заведений и объясняем самый главный посыл. Первого сентября все ребята придут в школу, педагоги выйдут на работу. И, конечно, коллективный иммунитет не меньше 60 процентов должен быть в каждом коллективе. Педагоги до первого сентября должны принять осознанное решение провакцинироваться и прийти в школу спокойными за себя, детей, за весь коллектив».

♦ Нина Андреевна Иванова из Чебоксар рассказала, как тяжело, оказывается, сделать прививку от коронавируса, да и вообще попасть на прием к врачу.

С ее слов, офис общей врачебной практики при Доме ветеранов на улице Университетская, 35 «абсолютно теперь не работает». До врача дозвониться невозможно, никто трубку не берет, расписание меняется еженедельно. Нина Андреевна уверяет, что когда подошло время лечиться в стационаре неврологического отделения, ей в этом отказали. За три дня до госпитализации сдала анализы на ПЦР, результат — отрицательный. «В день госпитализации в приемном покое у меня вновь берут анализ на ПЦР. А потом сообщают, что у меня обнаружен ковид…» До врача дозвониться не удается, чтобы выяснить, можно ли ей вакцинироваться с кучей хронических заболеваний и когда?

Владимир Степанов пообещал «сегодня же» разобраться, что в офисе с телефоном. Хорошо, что женщина позвонила в прямой эфир и рассказала о своей проблеме, «обратная связь должна быть», уверен он.

♦ Были вопросы от кормящих мам — можно ли им вакцинироваться? Ответ короткий — в инструкции к вакцинам противопоказано. А Галина Алексина недоумевает: «12 июля мне была введена вакцина — второй компонент. На сегодня в личном кабинете на портале госуслуг такой информации нет, что бы это значило?».

Иногда есть проблемы на самом портале, пояснила Татьяна Маркелова. Но бывают и другие моменты — «если хоть одна цифра в снилс неправильно указана, то не всегда появляется информация о вакцинации». И взялась помочь решить этот вопрос.

Цифра Более 28 тысяч человек, из них 1799 — несовершеннолетние заболели коронавирусом в Чувашии с начала пандемии

♦ Если после первой прививки человек не уберегся и подхватил коронавирус? Значит ли это, что потом надо делать прививку, начиная с первого этапа? — задал ведущий вопрос читателей газеты «Советская Чувашия».

— Такое бывает после первого укола, — подтвердила Татьяна Маркелова. — Когда инфекция вылечивается, мы заканчиваем второй этап вакцинации.

♦ А Михаила Васильевича из Чебоксар волнует «судьбоносный» вопрос: «Какой срок после первой и второй вакцинации нельзя потреблять спиртное?»

После первой вакцинации и второй нужно воздержаться от резких перепадов температур, от тяжелой физнагрузки. Ну и от спиртного — в течение трех дней до и после. «А потом можно, но в меру…» — предупредил министр здравоохранения.

♦ Какое количество антител должно быть в организме, чтобы не делать прививку, спрашивает Констанин Берехастов.

«Не нужно даже финансы тратить на определение количества антител, — считает Татьяна Маркелова. — Если прошло 6 месяцев после заболевания ковидом, нужно прививаться. Никакой контроль антител не сможет нас защитить от болезни».

♦ Татьяна Матвеева из Чебоксар интересуется: «У меня диабет, но медотвод мне не дают. Кто это определяет — комиссия или терапевт?»

Этот вопрос звучит часто. При таком заболевании, если уровень сахара нормальный, можно вакцинироваться, и даже надо — таково мнение министра здравоохранения. А по поводу того, кто дает медотводы, то по каждому заболеванию есть узкий специалист. Такую справку может дать и терапевт, если давно наблюдает пациента, знает его заболевания. Но опять-таки каждый врач, каждый терапевт понимает свою зону ответственности.

♦ Галина Михайловна спрашивает: «Почему Роспотребнадзор республики не разработает памятку о всех применяемых вакцинах?»

— Такая памятка разработана, она есть на сайте Минздрава РФ, у каждого терапевта на рабочем столе и около прививочных кабинетов. Если нужно — подойдите, спросите, и вам эту памятку дадут, — пояснила Татьяна Маркелова.

— Не все пользуются интернетом, — заметила Алла Салаева. — И мы понимаем, что звонивший вряд ли зайдет на сайт «Стоп — ковид». Не обязательно идти к врачу. У нас есть СМИ, наши газеты, и мы попросим эту памятку в понятном формате распечатать и «Советскую Чувашию», и «Чебоксарские новости», и остальные печатные СМИ, а также попросим осветить наши государственные телевизионные каналы. В течение недели сделаем памятку максимально доступной.

♦ Елена Ефимова: «Почему прививки от ковида заставляют делать под давлением? Почему такая трогательная забота, почему по другим опасным заболеванием такого нет?»

Не хотелось бы напоминать про ситуацию годичной давности, учебу на удалении, когда дети и родители находились в состоянии шока, ответила Алла Салаева. Когда больницы перепрофилировались под койки для пациентов в тяжелом состоянии, и врачи боролись за их жизнь. Когда люди категории 60+ не выходили из дома и задавали вопросы, когда можно будет поехать на дачу…

— Мозг устроен так, что все плохое быстро забывается, — продолжила вице-премьер. — Но мы не хотим допустить повторения такой ситуации, чтобы росло число заболевших ковидом, закрывались предприятия, переходили на дистанционную работу. Единственный способ избежать впредь таких серьезных мер — вакцинация, чтобы в каждом городе, районе, поселении, в семье был коллективный иммунитет. Для этого необходимо, чтобы 60 процентов нашего населения своевременно получили вакцину. Сегодня у нас всего лишь 36 процентов. Этого мало, чтобы мы пришли к первому сентября спокойными, да и вообще к нормальной жизнедеятельности.

Мы не настаиваем вакцинироваться, мы просим. Очень много регионов в стране, которые ввели принудительную вакцинацию. У нас такого нет. Но ковид из тех серьезных заболеваний, когда министр здравоохранения может принять решение о принудительной вакцинации. Сегодня это решение не принято.

И мы по-прежнему пытаемся, увеличивая количество прямых линий, интервью с врачами убедить наших жителей обязательно провакцинироваться, проявить свою гражданскую ответственность. Чтобы мы все могли полноценно жить и работать.