За QR-кодом проследят, мошенников заблокируют

Во время «прямой линии» по вопросам вакцинации «СЧ» также поинтересовалась, ведется ли в Чувашии контроль над тем, чтобы за каждым QR-кодом о проведенной вакцинации действительно стояла реально сделанная прививка?

Напомним, код подтверждения вакцинации можно скачать на портале госуслуг и воспользоваться им, например, при входе в ресторан или собираясь на отдых. Однако все чаще из столицы страны приходят новости, что на фоне кампании по вакцинации мошенники подделывают коды и продают фальшивые сертификаты о прививках от коронавируса.

Появились такие случаи и в Чувашии. По данным прокуратуры республики, в ходе недавнего мониторинга сети «Интернет» выявлены ресурсы, содержащие информацию о возможной покупке сертификатов о ковид-вакцинации, в том числе жителями Чебоксар. «Размещенная информация о продаже таких сертификатов без фактического прохождения вакцинации является незаконной — она может образовывать состав преступления или административного правонарушения и нарушает права граждан на охрану их здоровья», — предупредили в прокуратуре Ленинского района Чебоксар. В судебном порядке ведомство потребовало заблокировать интернет-ресурсы с информацией о продаже липовых сертификатов.

По словам руководителя Минздрава Чувашии Владимира Степанова, за поступлением вакцины в республику и дальнейшим ее применением ведется строжайший контроль.

«История электронной фиксации иммунологического препарата начинается от самого производителя. С момента прихода вакцины на территорию республики отслеживается весь дальнейший путь движения вакцины, — заверил министр в ходе «прямой линии». — Кроме того существует строгая система записи граждан на вакцинацию. При этом фактом записи является идентификация пациента, то есть в электронную систему вводятся данные человека, собирающегося сделать прививку — паспорт, полис, СНИЛС. Вся информация о привитых заносится в федеральный регистр и четко отслеживается».

В Минздраве республики надеются на сознательность жителей Чувашии: гораздо проще законно и совершенно бесплатно сделать прививку, чем связываться с мошенниками. Нередко, по словам Степанова, вакцинированные граждане сами все строго контролируют: когда замечают какие-то сбои в получении QR-кода или справок, тут же звонят на «горячую линию», просят выдать положенные документы. «А бывает, что люди заходят на сайт госуслуг и видят, например, в электронном сертификате какие-то неточности, — добавила вице-премьер Алла Салаева. — В таких случаях им стоит сразу обратиться в медучреждение, проводившее вакцинацию, где информацию обязательно откорректируют».