К Новому году в Бердянский район из Чувашии отправится вкусный гуманитарный груз

Дети от 3 до 17 лет получат сладкие подарки от Деда Мороза. А 45 юных жителей подшефной территории проведут праздничные дни в нашей республике и увидят немало интересного.

На днях Глава Чувашии подписал распоряжение о выделении на эти цели средств из резервного фонда Кабинета министров республики в 2023 году. В своем телеграм-канале Олег Николаев рассказал о том, как будет организован досуг детей: «Они посетят ежегодную Елку Главы Чувашской Республики. Также для них разработана насыщенная программа: развлекательные мероприятия, экскурсионные выезды в передовые образовательные учреждения для углубленного знакомства с историей и достижениями нашего региона, на производственные и сельскохозяйственные предприятия».

К слову, это не первый визит в Чувашию ребят из Бердянского района Запорожья. Они уже приезжали к нам в гости на летних каникулах, знакомились с традициями и культурой чувашского края, наведывались с экскурсией на предприятия, дегустировали местные продукты и блюда. И им здесь очень понравилось! Новогодние праздники — это еще один прекрасный повод лучше узнать нашу республику и обзавестись новыми друзьями.