Что увезти с собой из Чувашии на память: подведены итоги конкурса сувениров

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Такие замечательные игрушки-сувениры с удовольствием повесят на елку и жители республики, и ее гости. Фото Национального музея

Ассортимент, представленный на творческом соревновании «Туристический сувенир Чувашии — 2023», был столь широк, что сразу было понятно: туристы с пустыми руками не уедут.

Чего только не умеют народные умельцы! Это и знаменитая чувашская вышивка, и резьба по дереву, и керамика, и художественная обработка кожи, и лозоплетение. Кому-то из гостей наверняка приглянутся куколки с национальным колоритом или украшения из бисера, симпатичные изделия из валяного войлока или же звенящие детали чувашского костюма.

Свои работы на республиканский конкурс, который проводится каждый год в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», представили 53 мастера народных художественных промыслов. Победителями стали 24 из них — конкурсной комиссией определены лучшие в каждой из пятнадцати номинаций.

Свой конкурс, «Новогодний сувенир — 2023», провела недавно и Торгово-промышленная палата Чувашии. Победителем его стала научный сотрудник Музея чувашской вышивки, преподаватель школы чувашской вышивки Татьяна Петрова. Как сообщают в Национальном музее, ее работы — серия изумительно красивых новогодних игрушек с чувашской вышивкой. Узоры, кстати, были взяты из книги Наталии Захаровой-Кульевой «Волшебные узоры кĕскĕ».

Опубликовано: 23 ноября 2023 г.


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