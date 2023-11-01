Семьям — жилье, домам — новые лифты: приняты поправки в федеральный бюджет

Бюджет Чувашии на следующую трехлетку увеличивается почти на 14 миллиардов рублей, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. Это стало возможным благодаря поправкам в проект федерального бюджета, принятым Госдумой России во втором чтении.

«Изучив все поправки к проекту федерального бюджета, мы актуализировали наш законопроект о республиканском бюджете и внесли в Госсовет Чувашии его обновленную редакцию. Из 14 миллиардов рублей 4,6 миллиарда республика получит в следующем году», — сообщил руководитель региона. Таким образом, доходы республиканского бюджета в 2024 году оцениваются в 89,6 миллиарда рублей (против 84,9 миллиарда рублей в первоначальной редакции).

Олег Николаев разъяснил, на что именно будут направлены дополнительные средства. Так, большая часть средств — 2 миллиарда рублей пойдет на развитие образования, 762,5 миллиона рублей — на обеспечение квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также многодетных семей с пятью и более детьми, 582 миллиона — на поддержку промышленности, 256,4 миллиона — на модернизацию лифтового хозяйства. Еще 243,7 миллиона потратят на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и 200 миллионов — на капремонт клубов.

Благодаря увеличению бюджета в следующем году республика сможет, к примеру, предоставить жилье порядка 160 многодетным семьям и 414 сиротам, отремонтировать два десятка клубов, что, к слову, почти в два раза больше, чем в нынешнем году.

Глава Чувашии напомнил, что во время последнего рабочего визита в нашу республику вице-премьер Правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал оказать поддержку региону в предоставлении миллиарда рублей федеральных средств на обновление лифтов. На эти средства планируется приобрести 333 лифта.

«В уточненной редакции республиканского бюджета на установку этих лифтов дополнительно выделяем 256,4 миллиона рублей. Всего же, с учетом ранее предусмотренных в республиканском бюджете 99,1 миллиона, мы в следующем году сможем заменить 429 лифтов», — заявил Глава республики.

МЕЖДУ ТЕМ

На развитие «сердца Волги»

С хорошими новостями — и депутат Госдумы Алла Салаева.

В 2024 году Чувашия получит 71 миллион рублей на развитие туризма, средства уже заложены поправками ко второму чтению бюджета — поделилась парламентарий с подписчиками своего телеграм-канала.

«Это средства единой субсидии — нововведения в туризме, гибкого механизма развития региональных точек притяжения. Объединение уже существующих мер поддержки позволит субъектам самостоятельно определять, в каком объеме и на какие цели направлять бюджетные средства, — разъяснила Алла Леонидовна. — Среди регионов ПФО это значимый уровень субсидии. Так, для Марий Эл предусмотрено 53,1 миллиона рублей, для Кировской области — 64 миллиона. Максимальные дотации получили крупные туристические центры, такие как Нижегородская область, Краснодарский край, Татарстан. В нашей работе по развитию Чувашии как туристического сердца Волги эти средства сыграют значимую роль».