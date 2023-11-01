Глава Чувашии принял участие в общероссийской тренировке системы ДЭГ

Проходит она с 15 по 17 ноября, а подключиться к ней могут все, кто до 13 ноября подал заявку на тренировку через портал госуслуг и получил статус «Учтено».

«Тренировка позволяет ознакомиться с самой процедурой ДЭГ и его порталом, проверить совместимость смартфона или компьютера и браузера, — написал Олег Николаев в телеграм-канале. — ДЭГ — это просто, удобно, а главное — безопасно. Голоса защищены и надежно сохранены. А в случае сомнений — можно проверить, учтен ли ваш голос».

КСТАТИ

Как сообщают в Минцифры России, федеральная платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трех лет. А при проведении тренировки используются тестовые электронные бюллетени.