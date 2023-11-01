В каждом звуке — мощь и сила народа

В Чувашии пройдет цикл мероприятий «Великая музыка великой страны»

Русская музыка, будь то оперы, симфонии или песни о войне, — это всегда нечто особенное, непередаваемое словами, любовь к чему живет в нас, кажется, с рождения. Такой любовью, неподвластной эпохам, вкусам и моде, любят дом, землю, маму. И именно ею наполнен цикл мероприятий «Великая музыка великой страны», который поможет взглянуть на важные исторические события сквозь призму музыкального искусства.

Патриотический проект, цель которого — сохранение памяти о прошлом и воспитание любви к Родине у подрастающего поколения, реализуется региональным отделением Российского фонда культуры в Чувашии совместно с Ассоциацией молодых семей Чувашии. Все произведения, которые звучат в концерте, говорит руководитель проекта Татьяна Ворона, прославляют подвиг русского народа в Отечественной войне 1812 года, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах.

Кроме солистов Чувашской государственной филармонии на сцену выйдут заслуженный артист России Виталий Ефанов из Московского театра «Новая Опера», певец Игорь Артамонов, оркестр и хор Чувашской академической симфонической капеллы. За дирижерским пультом — народный артист России Морис Яклашкин и заслуженный деятель искусств Чувашии Наталья Яклашкина.

Сегодня в 19.00 программа «Великая музыка великой страны» будет исполнена в Чувашской государственной филармонии, а завтра в 16.00 — в новочебоксарском ДК «Химик». Зрители услышат песни военных лет, а также сочинения русских и советских композиторов. Среди них — фрагменты из опер «Иван Сусанин», «А зори здесь тихие» и «Война и мир», «Ленинградской симфонии», кантаты «Александр Невский», кинофильмов «Сибириада», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и многое другое. Вход на концерты свободный.