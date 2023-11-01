Фаворит держит марку

Монтажники и фрезеровщики, строители и охранники уже соскучились по большому хоккею. Надев хоккейные краги и привычную игровую форму, они вышли на старт 13-го сезона Ночной хоккейной лиги. В матче-открытии в рамках республиканского этапа дивизиона «Любитель 50+» на льду Регионального центра по хоккею схлестнулись две команды — чемпион последних лет «Энергия ХХ Век» и серебряные призеры прошлого сезона «Динамо».

Перед стартом нового сезона в структуре дивизиона «Любитель 50+» произошли важные изменения. Если в прошлом году за награды соревнований в этой возрастной группе боролись лишь четыре коллектива, то нынче подали заявки уже семь команд — «Энергия ХХ Век», «Динамо», «Ортис», «Локомотив» (Канаш), «Трактор», «Восток» и «Арсенал». Прирост, во-первых, связан с переходом любителей в самую старшую возрастную группу. Во-вторых, все больше людей из совершенно разных профессий с огромным желанием приобщаются к одному из самых популярных видов спорта в нашей стране.

«Мы организуем соревнования для того, чтобы люди, любящие хоккей, имели возможность играть и получать удовольствие на льду. Они укрепляют здоровье и занимаются активным досугом, а не злоупотребляют вредными привычками. И это очень хорошо», — подчеркнул координатор Ночной хоккейной лиги в Чувашии Анатолий Михайлов.

…После непродолжительной раскатки команд состоялись церемония открытия и первое символическое вбрасывание нового сезона НХЛ, в котором принял участие олимпийский чемпион 1984 года Владимир Мышкин. А как только прозвучал стартовый свисток, Владимир Семенович присоединился к команде внимательных зрителей — легендарный вратарь подмечал интересные технические тонкости в игре голкиперов. А сразу после окончания матча Владимир Мышкин провел автограф-сессию для хоккейных болельщиков.

Если возвращаться к хоккейным перипетиям, то на льду серьезной борьбы не получилось. «Энергия ХХ Век» планомерно наращивала обороты, а динамовцы не могли справиться со скоростями фаворитов чемпионата. Прошлогодние победители забрасывали шайбы на любой вкус — бросками с ходу, с добивания, после роскошных комбинаций. В итоге команда «Энергия ХХ Век» одержала сухую победу — 7:0.

Республиканский этап Ночной лиги продолжится до конца марта — матчи будут проходить на льду Регионального центра по хоккею с пятницы по воскресенье. Команда-победитель регионального этапа получит путевки для участия во всероссийском Фестивале хоккея, который традиционно пройдет в начале мая следующего года.

ВЛАДИМИР МЫШКИН,

олимпийский чемпион, заслуженный тренер России: «Я всегда с удовольствием приезжаю в Чебоксары — здесь гостеприимный край и прекрасные люди, которые любят хоккей. Надеюсь, что результаты ваших команд будут расти год от года. Ночная хоккейная лига создавалась для того, чтобы любители этого замечательного вида спорта сражались на льду. Легенды хоккея поддержали инициативу Президента Владимира Путина и стали кураторами НХЛ. Сейчас по всей стране стартует новый сезон Ночной хоккейной лиги — благодаря таким соревнованиям мы популяризируем нашу любимую игру».