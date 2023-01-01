В республике почтили память строителей оборонительных рубежей

«…Промерзший на два метра грунт»

Сегодня невозможно ни представить, ни прочувствовать все то, что пережили люди в годы Великой Отечественной войны. Ожесточенные и кровопролитные бои на фронтах, суровые и тяжелые испытания в тылу. И надо сказать, что подвиг тружеников тыла заслуживает внимания не меньше, чем героизм и стойкость советского солдата. 28 октября в республике отметили День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Помним не только о сражениях

82 года назад в Чувашии началось строительство рубежей для обороны от фашистских захватчиков. Вот уже второй год в нашей республике 28 октября отмечается День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, явивших пример трудового героизма нашего народа.

В этот день на территории мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском округе уже с утра было оживленно. Шли последние приготовления к митингу-реквиему: очищали дорожки от выпавшего за ночь снега, проверяли готовность аппаратуры, кадеты Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Александра Кочетова репетировали возложение гирлянды памяти.

В это же время к мемориалу безостановочно подъезжали машины и автобусы с участниками и гостями памятного митинга, среди которых представители Республики Татарстан и Ульяновской области, руководители органов власти и муниципальных округов республики, жители региона.

Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» — первый в России такой масштабный комплекс, который посвящен трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Напомним, он был открыт в июле прошлого года. Создание этого мемориала вдохновлено подвигом жителей Чувашской АССР, строивших на территории республики линии Сурского оборонительного рубежа и часть Казанского обвода с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года.

Говоря о значимости мемориального комплекса, Глава республики Олег Николаев отметил, что с момента открытия мемориал посетили более 45 тысяч человек. «Это люди, которые здесь проездом или специально приезжают. Это и десятки тысяч наших детей, школьников из всех муниципальных образований, которые в рамках «живых уроков» изучают историю и, конечно же, уезжают отсюда с другим пониманием значимости оборонительных рубежей, труда каждого человека. Этот результат в итоге мы с вами будем наблюдать и сегодня, и завтра, и в последующие годы», — сказал Николаев.

В свою очередь заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев подчеркнул, что говоря о начале Великой Отечественной войны, нужно вспоминать не только боевые сражения, но и строительство оборонительных рубежей. «За короткое время в основном женщины, дети, старики выполнили государственную задачу. Несмотря на погодные условия и инженерную сложность оборонительных сооружений. Хорошо, что мы сегодня помним об этом», — в частности, отметил Василь Шайхразиев.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Уже второй год мы формируем новую традицию чтить память о наших предках. О тех, кто в тяжелейших зимних условиях, в основном женщины и подростки, возводили оборонительные рубежи. Благодаря большой работе людей разных возрастов и сфер деятельности получилось создать это памятное место — мемориал «Строителям безмолвных рубежей».

Наша общая история

Примечательно, что в этот день открылся музей мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Концептуально он состоит из нескольких взаимосвязанных частей, как на территории комплекса, так и внутри помещений. Экспозиция музея начинается уже на улице, где на светодиодных экранах показывается хроника событий строительства оборонительных рубежей.

Здесь представлены подлинные предметы из фондов Чувашского национального музея, а также артефакты, найденные поисковиками республики во время экспедиций. В их числе скобы, гвозди, топор, нож, бутовый камень, лапти, онучи, награды, костюмы.

После возложения цветов к Вечному огню Глава республики и почетные гости ознакомились с новым музеем. «Кроме светодиодных экранов, которые вы видели на внешнем фасаде, для расширения информационной составляющей экспозиции мы используем мультимедийные информационные столы, плазменную панель и лазерные проекторы. Специально для музея снят контент, рассказывающий о строительстве оборонительных рубежей», — рассказывала первым посетителям директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

«Высокотехнологичное оборудование позволяет представить максимум информации о строительстве оборонительных рубежей в Чувашии и с максимальной достоверностью погружать посетителей в эпоху Великой Отечественной войны. Музей будет интересен молодому поколению, обладателям Пушкинских карт», — отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

Стоит сказать, что это первый этап музейного комплекса, который благодаря использованию новейших мультимедийных средств передает ярко и эмоционально события тех времен. «Здесь планируется появление часовни и других зон, включая место для отдыха. Уверен, что в ближайшее время мы сможем воплотить эти планы в жизнь», — заявил Глава республики.

А заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев после посещения музея сказал: «Несомненно, что и от нашей республики школьники будут приезжать в этот музей, потому что Сурский и Казанский рубежи — наша единая история».

Марафон, объединивший регионы

День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей продолжился в Чувашской государственной филармонии, где собрались участники Межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы». Напомним, что марафон, призванный сохранить историческую память о трудовых подвигах народа, охватил свыше 20 тысяч человек из семи регионов ПФО — Чувашской Республики, Республики Татарстан, Ульяновской области, Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Нижегородской области, Республики Марий Эл.

«Марафон изначально объединил людей, которые занимались наукой, архивным делом, культурой. Позже произошло масштабное объединение всех: детей и взрослых, женщин и мужчин. И все они способствовали появлению множества стихов, песен, короткометражных фильмов и спектаклей. Это движение набирает обороты. Мы делаем большую работу — в том числе создали мемориал, написали книги, поставили спектакли. Это помогло привлечь коллег из других регионов, которые в годы Великой Отечественной войны участвовали в строительстве рубежей. Тема подвига и памяти волнует души людей», — отметил в своем выступлении Олег Николаев.

За время проведения марафона музеи и архивы регионов-участников подготовили выставку «Рубежи Победы». А учреждения культуры проводили концерты, где выступили творческие коллективы и были показаны театрализованная постановка «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай» и опера «Сурский рубеж».

«Ульяновск горд тем, что тоже принимал марафон, видел этот замечательный театрализованный спектакль, представленный Чувашским государственным академическим ансамблем песни и танца. Он оставил неизгладимое впечатление в сердцах ульяновцев. Таких произведений искусства с каждым годом должно появляться все больше и больше. Они демонстрируют силу духа нашего российского народа и сохраняют нашу историческую память», — сказала министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

«В рамках марафона, объединившего усилия всех органов власти и институтов гражданского общества по сохранению исторической памяти о трудовых подвигах народа при строительстве Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа, прошли крупномасштабные акции, уроки мужества, передвижные выставки, научно-практические конференции, концерты и показы фильмов. Мы благодарны всем регионам Поволжья, принявшим участие в марафоне в 2022 и 2023 годах. Спасибо, что и сегодня они с нами в этот значимый день», — прокомментировала руководитель Минкультуры республики Светлана Каликова.

К СВЕДЕНИЮ

В рамках национального проекта «Культура» в 2023 году Чувашскому национальному музею выделено из федерального бюджета 11,775 млн рублей для создания на территории мемориала музея и его оснащение современным мультимедийным оборудованием. Также более 1,5 млн рублей выделено из бюджета республики и внебюджетных доходов музея.