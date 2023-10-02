Бюджет преодолел планку в сто миллиардов

Депутаты Госсовета Чувашии одобрили позитивные изменения в нем

Фамилию министра финансов Чувашии на очередной, 21-й, сессии Государственного Совета республики, пожалуй, произносили чаще, чем на всех предыдущих заседаниях парламента, вместе взятых. Причин тому было две. Депутатам предстояло принять поправки в Закон «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

И основным докладчиком по этому вопросу был Михаил Ноздряков. А еще в этот день у Михаила Геннадьевича был день рождения, и большинство депутатов свои выступления начинали с поздравлений.

Впрочем, и сам обновленный бюджет был одобрен большинством голосов. Основные параметры главного финансового документа пришлось изменить, и причина этого в положительной динамике налоговых поступлений. В результате внесенных уточнений доходы республиканского бюджета увеличиваются на 7,5 млрд рублей, а расходы — на 8,3 млрд.

Депутат Алексей Мурыгин попросил подробнее рассказать о факторах увеличения доходов, и картина получилась следующая. Вырос налог на доходы физических лиц (а это следствие роста зарплат в регионе), а еще порадовала собираемость налога на прибыль предприятий, которые ее ударно нарастили, в немалой степени благодаря гособоронзаказу.

А из этих хороших новостей вытекают уже другие поводы для радости. Например, теперь есть возможность увеличить заработную плату армии работников бюджетной сферы Чувашии. Армия эта огромна, около 100000 «бойцов»: учителя, врачи, нянечки в детских садах, лесники и многие другие категории специалистов.

Часть дополнительных средств бюджета будет направлена на увеличение оплаты труда работников бюджетных учреждений и на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Кроме этого, увеличиваются Дорожный фонд, господдержка аграриев, средства, выделяемые на благоустройство.

«Бюджет формировался в непростых условиях на фоне проведения СВО, беспрецедентных экономических санкций. Однако республике удалось не только выполнить все социальные обязательства перед жителями, но и изыскать дополнительные средства, чтобы направить их в школы, больницы, на благоустройство и улучшение инфраструктуры наших городов и селений», — отметил ранее председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.

К слову, «казна» Чувашии значительно выросла за последние четыре года. Доходная часть консолидированного бюджета после уточнения превысит 101 млрд рублей, что на 35 млрд рублей (в полтора раза) больше показателя 2019 года, расходная — порядка 113 млрд рублей против 61,8 млрд рублей в 2019 году (рост в 1,8 раза).

После подробной презентации со слайдами Михаилу Ноздрякову начали задавать вопросы. Часто это было похоже на финансовый ликбез. И когда парламентарии перешли к фазе выступлений (а обычно это тоже долгая история), депутат Петр Краснов не выдержал и предложил проголосовать всем за их отмену. Просить дважды не пришлось — уложились секунд в 30.

Важным вопросом сессии была отмена транспортного налога для участников СВО. Боец на передовой, машина в гараже, а налог начислялся. Это исправили. Депутаты приняли поправки в законодательство республики, согласно которым участники специальной военной операции освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. за налоговые периоды 2022-2023 годов (за 2022 год по сроку уплаты до 1 декабря 2023 года).

И хорошая новость от парламента для фермеров. Они смогут получать государственную и муниципальную землю без торгов сроком до пяти лет с возможностью многократного продления аренды.