В приоритете бюджета-2024 — инвестиции, социальные обязательства, экономика

Финансовый план на год грядущий

Правительство Чувашии утвердило законопроект о республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ на обсуждение представил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, который вел заседание Кабинета министров. Накануне законопроект рассматривался на рабочей встрече Главы Чувашии Олега Николаева с членами Президиума Госсовета республики.

Общая ситуация с бюджетом и его цели на предстоящий год в целом аналогичны году нынешнему, предварил свой доклад Михаил Ноздряков. Стоит задача обеспечить в полном объеме финансирование социально значимых расходов, региональных проектов, обозначенных в Послании Главы республики парламенту, поддержку занятости, рост доходов населения. По-прежнему в центре внимания поддержка АПК, жилищного строительства, промышленности, малого и среднего бизнеса.

Доходы республиканского бюджета в 2024 году прогнозируются в объеме 84,9 млрд рублей — с ростом к уровню первоначально утвержденного плана 2023 года на 6%. При этом отмечается снижение объема безвозмездных поступлений при существенном увеличении собственных поступлений. Они прогнозируются в сумме 52,5 млрд рублей — рост на 24,5%. Основную долю традиционно занимают НДФЛ — 31,4% и налог на прибыль организаций — 31%.

Правительство активно применяет при формировании бюджета дополнительные инструменты финансирования, подчеркнул министр. В их числе — средства, высвобождаемые за счет реструктуризации бюджетных кредитов и средства инфраструктурных бюджетных кредитов. А также средства, выделяемые в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития республики и на строительство школ по форме государственно-частного партнерства на условиях концессионных соглашений. Кроме этого, займы АО ДОМ.РФ на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования и реконструкцию инфраструктуры общественного транспорта в Чебоксарах. За счет этих и ряда других инструментов и собственных средств бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий в течение 2020-2026 годов всего будет направлен 31 млрд рублей.

Расходы республиканского бюджета на 2024 год установлены в объеме 86,3 млрд рублей с ростом к первоначально утвержденному плану 2023 года на 4%. Наиболее солидные ассигнования намечено направить на образование — 26,9 млрд рублей, социальную политику — 17,2 млрд рублей, национальную экономику — 15,8 млрд рублей.

Цифра На 24,5% — до 52,5 млрд рублей — в бюджете на 2024 год увеличиваются собственные доходы

Предусматриваются средства на рост зарплаты работников бюджетной сферы. Весь фонд оплаты их труда в 2024 году оценивается в 33,6 млрд рублей — на 9,1% выше к фонду 2023 года. Значительная сумма — 11,5 млрд рублей — заложена на выполнение республиканской адресной инвестиционной программы. В частности, на строительство и реконструкцию 111 объектов и на проектирование 7 объектов. В их числе — строительство школ в рамках концессионного соглашения в Кугесях и в двух столичных микрорайонах. Намечено также завершить строительство детского сада в деревне Москакасы Моргаушского округа, школы в микрорайоне «Университетский-2».

Увеличивается финансовая поддержка муниципальных образований. В следующем году она составит 26,5 млрд рублей — на 12,1% больше первоначально утвержденного плана 2023 года. При этом планируется расширить грантовую поддержку муниципалитетов. Дополнительно к уже существующим видам поощрения заложены средства на предоставление гранта за содействие в расширении производства и продвижении продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей в сумме 30 млн рублей. А общая сумма такой помощи составит 100 млн рублей.

На заседании принят также законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». По докладу вице-премьера — министра здравоохранения Владимира Степанова, бюджет на 2024 год составляет 21,7 млрд рублей, на 2025 год — 23,2 млрд рублей, на 2026 год — 24,8 млрд рублей. Основная составляющая доходной части — федеральная субвенция. Главным направлением расходов фонда остается финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования. Финансирование территориальной программы ОМС составит в 2024 году — 21,5 млрд рублей, в 2025 году — 23,0 млрд рублей, в 2026 году — 24,6 млрд рублей.

Приняты также изменения в ряд других действующих документов. В частности, в госпрограмму «Социальная поддержка граждан» в части оказания содействия добровольному переселению в Чувашию соотечественников, проживающих за рубежом. Как доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, в целях упрощения механизма переселения предлагается исключить требования к профессиональному образованию и стажу работы переселяющихся. Одновременно сокращается численность соотечественников, обращающихся для участия в госпрограмме, что обусловлено снижением ее востребованности как возможности получения в упрощенном порядке гражданства России.

Другое изменение касается укрепления противопожарной базы республики. Как доложил председатель ГКЧС по Чувашии Сергей Павлов, предлагается создать на территории региона три отдельных поста пожарных частей противопожарной службы с увеличением штатной численности работников. Отдельные такие посты планируются в деревне Ягунькино Аликовского округа, в селе Большая Шатьма Красноармейского округа и в селе Анастасово Порецкого округа.