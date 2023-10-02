Указом Главы Чувашии от 12 октября государственными наградами республики отмечены семь человек

Строили мосты, работали у станка

За вклад в строительство мостового перехода через р. Суру на объекте автомобильная дорога М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань» Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Байсаров Руслан Сулимович — председатель совета АО «Бамтоннельстрой-Мост», г. Москва, Дмитришин Александр Валерьевич — заместитель генерального директора — руководитель проекта АО «Бамтоннельстрой-Мост», г. Москва, Попов Александр Владимирович — генеральный директор АО «Бамтоннельстрой-Мост», г. Москва.

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено работникам ООО «Производственная компания «Промтрактор» (г. ?Чебоксары): Акасову Александру Дисановичу — оператору станков с программным управлением механического участка № 4 цеха трансмиссий, Иванову Вячеславу Валентиновичу — электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования электротехнического участка энергоцеха службы главного инженера, Сергееву Василию Константиновичу — токарю механического участка № 1 механо-сварочного цеха.

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» присвоено Маркелову Анатолию Ивановичу — дорожному рабочему ООО «Воддорстрой», Цивильский муниципальный округ.