Интерактивный сервис поможет родителям подобрать имя дочке или сыну

Достаточно заглянуть на портал Единого госреестра ЗАГС — база для выбора солидная, 5 тысяч реальных имен детей, рождение которых зарегистрировано с 1 октября 2018 года. Задать можно различные критерии: распространенность или, наоборот, редкость имени, наиболее частые его сочетания с отчеством, пожелания к первой букве или длине. Система способна учитывать даже региональные и национальные особенности. Кроме того, на портале можно найти и полный перечень имен младенцев, появившихся на свет с 1926 года — от самого популярного имени до самого редкого.

К слову, в Чувашии в 2022 году мальчикам родители чаще всего давали имена Роман, Матвей, Михаил, Александр, Артем, Максим, Иван, Лев, Егор и Кирилл. Среди девочек самыми популярными именами оказались Ева, Анна, София, Виктория, Ксения, Варвара, Дарья, Валерия, Мария. Встречались и редкие имена: Глафира, Светослава, Маркус, Яромир, Стелла, Юна, Михей, Рафаэль, Агнесса, Адриан.