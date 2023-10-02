Глава Чувашии принял отставку министра транспорта

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом Олег Николаев сообщил в своем телеграм-канале. Он также выразил благодарность Владимиру Осипову за ту работу, которую он провел за последние три года. «Решены важные и фундаментальные задачи в области развития транспортной инфраструктуры, прежде всего за счет разработки паспорта КРТИ, запущены большие и малые проекты по развитию дорожной сети, в том числе в части ликвидации грунтовых разрывов между муниципалитетами, — написал Глава Чувашии. — Уверен, следственные органы разберутся в деталях допущенных нарушений, дадут объективную оценку, вынесут все решения в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Согласно распоряжению Главы республики временно исполнять обязанности руководителя Министерства транспорта и дорожного хозяйства с 3 октября будет Максим Петров, до этого работавший заместителем министра.



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