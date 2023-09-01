«Доктор Краснов»: не врач, а мечта пациентов

Кинематограф снова создает медицинские сериалы, далекие от реальной жизни

Российский зритель любит фильмы о врачах, и кинематографисты успешно этим пользуются, зарабатывая все новые деньги на таком повышенном интересе. Но как создать что-то новое, чтобы было не похоже на «Доктора Хауса», «Скорую помощь», «Интернов», «Склифосовского», «Тест на беременность»? Можно долго перечислять все, что уже снято о медработниках и успело запасть в душу зрителям.

— Пусть у нас главный герой, успешный врач, преподаватель с двумя учеными степенями, потеряет память, — предлагает один из сценаристов, — а что, такого еще не было!

— Но останется в этой же клинике, только медбратом, чтобы знакомые условия помогли ему восстановиться. Был профессором, завотделением, а будет ставить капельницы и уколы! — продолжает другой.

— Его бывшая жена будет там главврачом, а сам герой начнет встречаться со своей самой красивой и талантливой студенткой, которая устроилась на работу в эту больницу, — вносит свою идею продюсер.

— Нужен антагонист! Давайте введем в сериал еще одного врача, который завидует нашему герою и подстраивает ему ловушки!

— Да, и пусть этот персонаж испытывает на пациентах новый препарат, и один из больных от него умирает!

— Точно! А чтобы не подумали на него, делает назначение с компьютера нашего главного героя под его учетной записью!

— А знаете, как главный герой потеряет память? В него будет стрелять отец умершего пациента!

И все, довольные, пожимают друг другу руки. Возможно, так рождалась завязка 16-серийного фильма «Доктор Краснов», показ которого на этой неделе начал телеканал «Россия», а все серии уже доступны на платформе «Смотрим».

О чем кино?

Это, скорее, сериал-мечта о том, какими должны быть стационары будущего. Место действия — терапевтическое отделение одной из московских больниц, и там делают пациентам КТ всего организма, УЗИ любых органов, берут биопсию, самые разнообразные анализы крови. Врачи готовы на все ради постановки точного диагноза. Привозят пациента с кашлем, и его тут же отправляют на КТ: а вдруг это онкология? И версии диагнозов звучат одна страшнее другой. Коллеги постоянно собираются на консилиумы, обсуждают, рисуют и зачеркивают на доске слова, непонятные зрителям без медицинского образования. А те, кто окончил мединституты и давно работает в нашей системе здравоохранения, такие сериалы не смотрят.

«Может, в каких-то столичных клиниках оно все так и есть, — говорили чебоксарские врачи, к которым я обратилась с просьбой поделиться впечатлениями от «Доктора Краснова». — Но это точно не про нашу реальность. И дело даже не в уровне оснащения и подготовки кадров, а в нехватке этих самых кадров. Более того, тяжелых диагнозов, пациентов, мешающих их лечить, родственников, готовых чуть что жаловаться в Минздрав, нам хватает и так, потому не хочется в свободное время смотреть фильмы о работе».

Пациенты в сериале лежат не по 3-4 человека в палате, а по одному. Вместо стен — стекла с жалюзи, в приемном покое очереди — явление редкое. Но не это в фильме главное. Ради чего мы смотрим медицинские драмы? Конечно, ради гениальных врачей, способных разглядеть у молодой девушки, страдающей сильными менструальными болями, порфирию, а у парня-наркомана — пурпуру. Смотрим ради врачей, которые с вниманием и заботой относятся к каждому пациенту, готовы его выслушать, потому что «болезнь сама расскажет о себе». Андрей Краснов в исполнении Игоря Петренко — блестящий диагност, и у него это сродни дедукции Шерлока Холмса. Он обращает внимание на цвет ногтей, кожи пациента, к каким местам на теле человек прикасается, описывая свою боль: «Она говорила, что у нее ноет зуб, но зажимала рукой не челюсть, а выше, ближе к уху — это может быть отит».

Кстати, в роли Холмса Петренко уже снимался 10 лет назад. В первой же серии Краснов ставит диагноз мальчику без всяких анализов, просто послушав рассказ ребенка, что тот живет с родителями на экоферме и любит прятаться в сараях среди мешков с удобрениями. Хоть и ферма с приставкой эко, но удобрения использует не органические, а фосфорные. И эти прятки от родителей уже успели сказаться на здоровье мальчишки.

После выстрела отца умершего пациента Краснов выживает, но начинает страдать ретроградной амнезией: из памяти выпадают последние 9 лет жизни.

…Выйдя из комы, Андрей Николаевич уже не помнит, что у него умер маленький сын, а они с женой — оба врачи — пропустили порок сердца. Не помнит, что после этого они развелись, Анна повторно вышла замуж, а у Краснова начался роман с Дашей (Александра Никифорова), бывшей его студенткой, а теперь коллегой, работающей здесь же во второй терапии. Чувства к Анне свежи, как 9 лет назад, и Краснов пытается вернуться в семью. С бывшей супругой у них растет дочь, которая тоже поступила в медицинский. А вот Дашу профессор даже не помнит. Но такого отношения она явно не заслужила, и ей в свою очередь нужно сделать выбор: или заново влюбить в себя Краснова или отпустить его.

Актеры

Игорь Петренко, который в последнее время часто играет военных, здесь воплотил по сути два образа. Краснов до огнестрельного ранения и комы — очень уверенный в себе врач. Он призывает интернов слушать пациентов, но не верить им, называет больных не по фамилиям, а по номерам палат, не допускает, чтобы с ним спорили. Он всегда гладко выбрит, под белым халатом — рубашка с галстуком, потому что из больницы ему еще ехать в университет.

Краснов, заработавший ретроградную амнезию, опустился: у него седая щетина, непричесанные волосы, он стал проще, на его плечах уже нет груза ответственности за всю вторую терапию, и ему все повторяют, что он уже не врач. Бывшая жена из жалости берет его на работу медбратом, коллектив начинает называть его «док», тут и выясняется, что у Краснова полбольницы завистников и недоброжелателей. Полностью предана ему лишь Даша, для которой Андрей Николаевич пример того, каким должен быть врач. У него очень интересные, подчас парадоксальные рассуждения, с которыми невольно соглашаешься. У Петренко, играющего Краснова с амнезией, даже взгляд меняется: мы понимаем, перед нами уже другой человек.

Бывшую жену Анну Берг сыграла Ольга Красько. Не знаю, долго ли ее героиня сможет продержаться в должности главврача, мне кажется, ей для такого поста просто не хватает характера. Подчиненные называют ее на «ты», навязывают свои решения. Понятно, что женщина она порядочная, умная, вникающая в суть — на другой Краснов бы не женился. Но чтобы руководить коллективом, этих качеств мало. И есть ощущение, что не ту актрису подобрали на главную роль. У Красько такой мягкий, беззащитный взгляд.

Интересно наблюдать, как меняется Игорь Новицкий (Александр Ратников), заклятый друг Краснова, когда его назначают завотделением. Еще на первых минутах фильма мы узнаем, что это именно Новицкий сделал назначение нового препарата с компьютера Краснова: элементарно перепутал пациентов с одинаковыми ФИО, и парень с лекарственной непереносимостью умер от первой же дозы. На протяжении 16 серий Краснов будет мучиться, не понимая, как он мог назначить лекарство, учитывая, что он в его испытаниях не участвовал. И все разрешится за 10 минут до окончания последней серии.

Смотрибельность

Как и большинство медицинских сериалов, «Доктор Краснов» построен по принципу: «одна серия — одна история болезни». Врачи здесь не просто лечат, а спасают жизни, за счет чего и создается напряжение. Пациенты все с характером, себе на уме, и понятно, что поступают в стационар не с насморком. Краснов вмешивается в постановку каждого сложного диагноза. Надо же как-то подогревать сюжет, потому главный герой будет пытаться уволиться, потом ему станет плохо на работе, нас ждет серия, где всему отделению придется бороться за жизнь главврача Анны Сергеевны, подхватившей неведомую инфекцию. То Даша ревнивыми глазами будет смотреть, как Краснов сражается за любимую женщину, то Анна начнет перехватывать взгляды Андрея Николаевича и Даши.

Медицинские сюжеты неисчерпаемы, тут можно снять и второй, и третий сезон, тем более, что отчетливого ответа, вернулась к Краснову память или нет, мы так и не получим. В любом случае кинематограф создал еще одного образцово показательного врача, каких в жизни, наверное, и не бывает. Жаль только, что медработники подобные сериалы не смотрят, чтобы брать пример, а пациенты, наоборот: насмотревшись, начинают ждать от врачей такого же высокого профессионализма и самоотдачи, граничащей с жертвенностью.

Фото kino-teatr.ru, smotrim.ru