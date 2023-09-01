В доме Кудрявцевых всегда звучат детские голоса. Очередной малыш осваивает слова, делает первые шаги. А самые первые дочки и сыновья уже получают профессию, вступают во взрослую жизнь. В семье — одиннадцать детей. Старшему скоро 21 год, а младшенькому — только восемь месяцев. «Я счастливая жена и счастливая мама», — говорит жительница Шумерли Мария Николаевна Кудрявцева. Недавно Указом Президента России Владимира Путина ей присвоено звание «Мать-героиня».

Это событие состоялось в Чувашии впервые более чем за 30 лет. Почетное звание многодетным матерям не давали в стране с 1991 года. Теперь добрую традицию возродили. С заслуженной наградой многодетную маму поздравил Глава Чувашии Олег Николаев и поблагодарил семью Кудрявцевых за воспитание достойных граждан страны. «Вы — гордость Чувашии!» — написал он в своем телеграм-канале.

В 2020 году Кудрявцевы участвовали в республиканском конкурсе «Семья года» и стали тогда победителями в номинации «Самая ответственная семья». На тот момент у них было девять детей. А потом появились еще София и Тимофей. Сейчас у родителей уже семь сыновей и четыре дочки.

«Это огромное счастье — жить большой и дружной семьей», — говорят родители. Сами они знакомы с детства, вместе воспитывались в школе-интернате имени И.Н. Ульянова в селе Порецкое. И еще в юности поняли, что вместе сумеют создать уютное гнездышко, где будут царить любовь и взаимопонимание.

Иван Анатольевич занимается строительством. Как глава большого семейства он отвечает за достаток. В доме тоже все делает сам и мальчишек своих учит держать в руках инструмент. А на Марии Николаевне — домашнее хозяйство. «Все кастрюли на кухне большие, но и то уже маловаты», — шутит хозяйка. В юности она успела получить специальность штукатура-маляра. Но потом пошли дети, и свою главную профессию хранительницы домашнего очага женщина освоила в совершенстве.

«Родительский дом — начало начал, ты в жизни моей надежный причал…» Это про Кудрявцевых. Здесь царит атмосфера взаимной любви и поддержки. Много времени у Марии Николаевны занимают ежедневные хлопоты — сварить, постирать, навести порядок. А ведь надо еще и внимание каждому уделить — выслушать старшеньких, поиграть с младшенькими. «Как вы со всем справляетесь, все успеваете?» — спрашиваю я женщину. «Хороший вопрос, — улыбается многодетная мама. — Дети помогают. В них — вся моя жизнь».

У большой семьи свой дом — просторный, более 200 квадратных метров. Жилье Кудрявцевым выделили шесть лет назад по программе для многодетных. И они благодарны государству за такую поддержку. До этого жили в однокомнатной квартире. Теперь есть и небольшой огород — лук, огурцы, помидоры, зелень, ягоды. «В двух теплицах — всего по чуть-чуть. Делаем и разносолы на зиму. А картошку покупаем», — рассказывает Мария Николаевна.

Семья обосновалась в Шумерле в 2003 году. Тогда у молодых супругов был только первенец Андрей. Сегодня старшему сыну уже двадцать. Это человек с активной жизненной позицией. Недавно парень вернулся из зоны СВО, где служил добровольцем. Полгода домочадцы писали письма, волновались и ждали. А до этого Андрей Кудрявцев бывал в тех краях как волонтер, за его плечами — две командировки в Харьковскую и Запорожскую области с гуманитарной миссией. Помогали мирным и нашим военным продуктами, теплыми вещами.

Молодой человек считает, что патриотом его сделала «Юнармия». В школьные годы он занимался в Центре детского творчества. После девятого класса в первый раз участвовал в военно-патриотической игре «Зарница». Занимался тяжелой атлетикой в спортшколе и даже медали выигрывал в республиканских соревнованиях. Когда учился на последнем курсе Шумерлинского политехнического техникума, вернулся в центр уже педагогом-организатором. С таким динамичным характером и массой интересных идей ему было чем увлечь подростков: турпоходы, сплавы по Суре. «Я — старший, должен быть примером для остальных братьев и сестер, отвечать за них. Уметь чего-то добиваться в жизни, рассчитывать на себя. Так меня воспитали родители», — говорит Андрей.

Папа и мама Кудрявцевы растят детей в трудолюбии и ответственности. Старшим детям с домашними заданиями помогали только в первых классах. А потом они справлялись сами. Подходили, только если возникали сложности. У всех школьников в этой семье было понимание, что учеба — это их дело, и надо выполнять его хорошо.

18-летняя Виктория — главная мамина помощница. Сейчас девушка учится на преподавателя начальных классов в чебоксарском педагогическом колледже имени Никольского. Она пошла в папу — увлекается рисованием, училась в школе искусств. И Дима, которому 10 лет, тоже очень любит рисовать, и у него это получается! 14-летняя Настя — активистка, участвует в юнармейском движении. С детства интересовалась поделками из бумаги, квиллингом. 9-летний Илюша конструирует из «Лего» — любую модель соберет и сам еще лучше придумает! Давид в свои двенадцать читает взахлеб. 7-летнего Ваню назвали в честь папы — он похож на отца и внешне, и характером, впрочем, как и все мальчишки в семье. А пятилетний Ярослав — очень любознательный. Остальные малыши еще хвостиком ходят за мамой: Валерии — 3 годика, Софии — 2. Самому младшему, Тимофею, — 8 месяцев, ему еще предстоит сделать свои первые шаги.

Мария Николаевна отдает сыновьям и дочкам все душевное тепло, всю свою любовь. «Это радость — видеть, как они растут. Разные, каждый со своим характером — но все мои, любимые! — улыбается она. — Я детям всегда говорю: Будьте дружными, держитесь друг за друга. Когда вы вместе — все получится!» «Вы представляете, сколько у вас будет внуков?» — спрашиваю я. «Да! Я часто об этом думаю, — отвечает многодетная мама. — И хочу, чтобы и тогда вся большая семья собиралась в нашем доме — дети, внуки, правнуки!»

Справка «СЧ»

Почетное звание «Мать-героиня» впервые учредили в 1944 году и присваивали до 1991-го. В Чувашии за это время его получили 1246 многодетных мам, родивших и воспитавших 10 и более детей.

Сейчас почетным званием «Мать-героиня» тоже награждаются мамы не менее чем десятерых детей, обеспечивающие надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Как уже сообщала «СЧ», обладательница почетного материнского звания получает также орден «Мать-героиня» из золота с бриллиантом, грамоту о присвоении звания и денежное поощрение — один миллион рублей.