Отделение Банка России по Чувашии приглашает на день открытых дверей

Как сообщает пресс-служба Минфина, 30 сентября в здании отделения будет организована фотовыставка «Время и деньги» и экскурсия об истории развития денег. Также гостей ждут увлекательные интерактивные занятия. Можно будет ближе познакомиться с особенностями работы банковского кассира и даже посмотреть, как уничтожаются ветхие деньги. Гости узнают, как самостоятельно определять подлинность банкнот, грамотно пользоваться платежными инструментами, и смогут повторить правила защиты от кибермошенников.