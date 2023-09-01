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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:

«В Чувашии, как и во многих регионах, за последние две недели увеличилось число случаев заболеваемости коронавирусом. Напоминаю о необходимости соблюдения всех мер предосторожности, которые уже доказали свою эффективность в период прошлой антикоронавирусной кампании. Это прежде всего вакцинация, которая поможет снизить риск заражения и тяжелого течения заболевания. Для вакцинации против коронавируса задействовано 59 пунктов в поликлиниках республики, 15 мобильных прививочных пунктов,
63 мобильные прививочные бригады. Кроме того, в Чувашии работают 14 ПЦР-лабораторий для диагностики COVID-19, закуплены тесты для экспресс-диагностики. Не пренебрегайте и мерами профилактики: исключите длительное пребывание в местах массового скопления людей, носите медицинскую маску…»



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