УФАС проверит мелкооптовых продавцов бензина и дизтоплива

Федеральная антимонопольная служба намерена проверить возможность манипуляций в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС по Чувашии.

Контрольно-надзорные действия проведут территориальные органы службы. Соответствующее поручение было направлено по итогам Штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов. Будет проверяться экономическая обоснованность стоимости реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Проанализируют и цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.