Магазины обяжут блокировать продажу просроченных продуктов и нелегальных товаров

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщает «Российская газета», Минпромторг России разработал проект соответствующего постановления правительства.

В документе устанавливается перечень случаев запрета продажи нелегальной продукции. Речь идет о товарах, код маркировки которых отсутствует в системе, выведен из оборота, заблокирован уполномоченным органом, не введен в оборот, попытках продажи табачной продукции с нарушением разрешенной цены. А также товаров с истекшим сроком годности. Устанавливается порядок применения данного запрета — он будет вводиться поэтапно с учетом особенностей товарных групп и готовности технологических решений.

Первый этап может наступить уже весной 2024 года.

В министерстве уточнили, что документ был разработан по результатам добровольного эксперимента по блокировке просроченных товаров на кассе с помощью маркировки «Честный знак», который проводился с 1 февраля до 1 августа 2023 года.

Опубликовано: 14 сентября 2023 г.


Читайте также:

В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Супермаркеты уступают место магазинам шаговой доступности?
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
В Красноармейском районе из магазина украли ящик для пожертвований
"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
Доля фальсифицированных продуктов на прилавках снизилась в три раза
Чувашия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.