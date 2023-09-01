Магазины обяжут блокировать продажу просроченных продуктов и нелегальных товаров

Как сообщает «Российская газета», Минпромторг России разработал проект соответствующего постановления правительства.

В документе устанавливается перечень случаев запрета продажи нелегальной продукции. Речь идет о товарах, код маркировки которых отсутствует в системе, выведен из оборота, заблокирован уполномоченным органом, не введен в оборот, попытках продажи табачной продукции с нарушением разрешенной цены. А также товаров с истекшим сроком годности. Устанавливается порядок применения данного запрета — он будет вводиться поэтапно с учетом особенностей товарных групп и готовности технологических решений.

Первый этап может наступить уже весной 2024 года.

В министерстве уточнили, что документ был разработан по результатам добровольного эксперимента по блокировке просроченных товаров на кассе с помощью маркировки «Честный знак», который проводился с 1 февраля до 1 августа 2023 года.