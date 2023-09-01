Олег Николаев подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 555-летия основания Чебоксар

Согласно документу администрации города рекомендовано создать рабочую группу и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилейной даты. Органам государственной власти республики, муниципалитетам и организациям поручено принять активное участие в мероприятиях, приуроченных к 555-летию столицы республики. Между тем на портале городских голосований «Открытый город» в настоящее время проходит опрос пользователей, какие мероприятия они хотели бы видеть на юбилейном Дне города в следующем году.
Опубликовано: 12 сентября 2023 г.
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