Сельхозтехника в Чувашии стремительно молодеет

Доля новой техники на селе в республике увеличилась в три раза. Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев на встрече с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

«За счет комплексной работы за последние годы у нас существенно изменилась структура и увеличилась энергообеспеченность производства — техника «помолодела». Ее доля «возрастом» до трех лет выросла в три раза, комбайнов — в два, кормозаготовительной — в два с лишним раза», — констатировал Олег Николаев.

В регионе в 2020 году принято решение о дополнительном выделении средств из республиканского бюджета на увеличение субсидирования затрат при приобретении техники с 15% до 40%. В течение 2020-2022 годов закуплено 3200 единиц, в том числе 698 тракторов, 145 зерновых и 37 кормоуборочных комбайнов, 2320 единиц прочей техники на общую сумму более 7,4 млрд рублей. «С 2019 года показатель энергообеспеченности АПК вырос со 111 лошадиных сил на 100 га посевной площади до 129,5. А по итогам нынешнего первого полугодия он составил 134,3 лошадиных силы. Приоритетная задача — достичь среднероссийского значения — 150,1», — подчеркнул Олег Николаев.

Стороны обсудили ход уборочных работ и развитие АПК республики в 2023 году, реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий. А также вопросы льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования аграриев. Как сообщил Глава республики, на сегодня в Чувашии собрано более 900 тыс. тонн зерна, уборка завершена на 99% площадей. При этом урожайность составила в среднем 33,1 центнера с гектара — это очень хороший результат относительно прошлых лет. По плану ведется кормозаготовка — запасено 19 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. На 20 центнеров выше прошлогоднего урожайность картофеля.

Дмитрий Патрушев призвал обратить внимание на материально-техническую обеспеченность аграриев для проведения сезонных полевых работ. По данным федерального Минсельхоза, по ряду направлений животноводства в Чувашии наблюдается позитивная динамика — в 2022 году продемонстрирован рост всех основных показателей. Министр также подчеркнул необходимость полного выполнения плана противоэпизоотических мероприятий, в том числе — вакцинации животных.

В рамках рассмотрения проектов комплексного развития сельских территорий Олег Николаев выразил признательность федеральному ведомству за поддержку, примером которой может служить открытие школы в Мариинском Посаде. Он пригласил Дмитрия Патрушева в Чувашию, чтобы «на месте оценить изменения, обговорить планы развития села в республике». В 2023 году в регионе реализуется четыре проекта почти на 600 млн рублей, которые направлены на развитие жилищного строительства, благоустройство территорий, строительство социальных и инженерных объектов. Глава Минсельхоза напомнил, что в сентябре необходимо завершить разработку долгосрочных планов развития по 17 приоритетным территориям, которые были выбраны регионом в первоочередном порядке.

Олег Николаев поблагодарил Дмитрия Патрушева за оказываемую региону господдержку, благодаря которой в этом году ожидается увеличение в 3,3 раза производства овощей открытого грунта, в 1,6 раза — масличных культур, на 21,42 тыс. тонн — молока, на 21,4 тыс. тонн — картофеля. Всего на поддержку АПК республики в 2023 году выделено 3,2 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2022 году на аналогичный период. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.