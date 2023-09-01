Важному направлению — сконцентрированное внимание

Глава республики Олег Николаев своим указом назначил вице-премьером на освобожденной основе Павла Данилова. Министром строительства, архитектуры и ЖКХ назначен Михаил Коляда, занимавший должность зам. министра — начальника управления строительства и госстройнадзора.

Комментируя данное кадровое решение на еженедельном совещании, Олег Николаев пояснил, что это позволит вице-премьеру сконцентрироваться на координации органов исполнительной и муниципальной власти на решении крупных проектов в коммунальной сфере. В частности, централизации водоснабжения, оптимизации электросетевого хозяйства, а также в области теплоснабжения.

Большая работа предстоит в рамках проекта развития Чебоксарской агломерации. Тут требуются комплексные сквозные решения, которые позволят обеспечить комфортные и качественные условия жизни людей. А в итоге — условия для развития социальной сферы и экономики. Такой подход показывает перспективность и возможность продвигать масштабные проекты через институты развития, в том числе Дом.РФ.

Глава пожелал Павлу Данилову успехов на новом поприще. «Уверен, что мы получим новую динамику», — резюмировал он.