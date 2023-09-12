До конца октября жители Чебоксар могут сдать неработающие батарейки

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Их примут по адресу: проспект Мира, д. 90, к. 2.

Батарейки содержат опасные для окружающей среды вещества — свинец, кадмий, ртуть и другие токсичные металлы. Если они вместе с обычным мусором попадут на свалку, то будут загрязнять почву и воду. Кроме того, батарейки можно переработать и использовать в новых изделиях, тем самым сократив потребление природных ресурсов и уменьшив количество отходов, напоминают в Минприроды Чувашии.
«Сдача использованных батареек — это ответственный подход к охране окружающей среды и забота о будущем нашей планеты», — говорит министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.
Акцию по сбору батареек среди населения устроили НИИ Экологии Минприроды Чувашии совместно с Управлением ЖКХ и благоустройства г. Чебоксары. Она организована в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система переработки твердых коммунальных отходов» национального проекта «Экология».

В тему

«В год в России потребляется более миллиарда батареек, — пишет «Российская газета». — Только один выброшенный на свалку элемент питания может загрязнить 20 квадратных метров земли и до 400 литров воды».

Опубликовано: 12 сентября 2023 г.


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Один Ответ

  1. А в Новочебоксарске есть пункт приёма использованных батареек и по какому адресу он находится(если есть)?Я не смогла сдать их по старым адресам,т.к их там уже нет.

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