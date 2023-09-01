Первый форум «Многодетная Чувашия» собрал 68 семей из всех муниципалитетов республики

Мероприятие поделили на четыре профессиональные тематические площадки, которые были посвящены семейному бизнесу, медицине, туризму и материнству

ЧЕБОКСАРЫ, 30 августа. /ТАСС/. Около 70 семей приняли участие в первом республиканском форуме «Многодетная Чувашия». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минтруда региона.

«Форум «Многодетная Чувашия» в республике проводится впервые, и он объединил 68 активных многодетных семей с детьми. К участию приглашены семьи из всех муниципальных образований», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что форум включил в себя четыре профессиональные тематические площадки, которые были посвящены семейному бизнесу, медицине, туризму и материнству. Кроме того, состоялись мастер-классы для детей и взрослых, интерактивная игра по финансовой грамотности, творческие и спортивные мероприятия, а также выставка работ предпринимателей, которые заключили социальный контракт. «Родители в формате выходного дня пообщались друг с другом, познакомились поближе, смогли обменяться опытом, отметить лучшие практики в области воспитания, также послушали экспертов, специалистов», — подчеркивается в сообщении.

На форуме была вручена региональная государственная награда — знак материнской славы «Анне». Глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале написал, что награду получили семь многодетных семей.

«Наши семьи — это главное богатство нашего края. На первом республиканском форуме многодетных семей <…> мы подчеркиваем значимость формирования и поддержки семейных ценностей, возвышения роли семьи, ее статуса, создания условий для ее развития. В Чувашской Республике многодетные семьи могут воспользоваться 48 видами социальной поддержки», — отметил Николаев.

По информации регионального Минтруда, в Чувашии проживают более 17 тыс. многодетных семей, что почти вдвое больше по сравнению с 2012 годом. В многодетных семьях воспитываются около 55,5 тыс. детей.