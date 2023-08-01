В Моргаушском округе отметили 100-летний юбилей выдающейся землячки Евлалии Васильевой

Евлалия Ивановна — Герой Социалистического Труда, одна из самых известных женщин-тружениц республики, заслуженный агроном России и Чувашии.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, юбилейное торжество прошло в музее верховых чувашей. Участниками мероприятия стали дети Евлалии Ивановны — Антонина и Владимир Зайцевы, представители Минсельхоза республики, почетный председатель Союза ветеранов АПК Василий Шадриков и другие гости. Они рассказывали о славном трудовом пути Евлалии Ивановны, который начинался буквально с полей, где она трудилась агрономом. Впоследствии 15 лет работала первым заместителем министра сельского хозяйства Чувашии, внеся большой вклад в становление и развитие агропромышленного комплекса.

За свой труд она награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, занесена в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.