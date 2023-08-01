COVID-19: цифры и факты

По данным стопкоронавирус.рф, с 14 по 20 августа в Чувашии зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 115319 жителей республики, умерли 4740.
Опубликовано: 23 августа 2023 г.
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