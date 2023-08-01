Гарантии безопасного труда

И успешной гаражной амнистии.

За последние десять лет уровень производственного травматизма в республике в относительных показателях снизился в 1,8 раза. Однако на столько же увеличилось общее количество пострадавших от несчастных случаев на производстве в 2021 году. Эти данные приведены в докладе министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой о состоянии охраны труда в Чувашии в 2022 году на заседании правительства под председательством Главы республики Олега Николаева.

Этот вопрос находится на особом контроле правительства, отметила министр. Выстроена целенаправленная работа по предупреждению травматизма на производстве и созданию профилактической модели охраны труда. В 2021 году вступил в силу новый раздел Трудового кодекса, посвященный этой теме. В частности, работодатель вправе самостоятельно принимать решение об обучении требованиям охраны труда у себя на предприятии либо в соответствующем образовательном учреждении. Имеющийся на сегодня инструментарий позволяет обеспечить максимально безопасный труд.

Как уже сказано, тенденция к сокращению производственного травматизма в Чувашии сохраняется. По показателю снижения республика на третьем месте в ПФО, а среди регионов страны — на 17 месте. В то же время отмечается рост ЧП со смертельным исходом, хотя случаев с тяжелым исходом стало меньше на 11%.

Наиболее травмоопасными по традиции являются строительство, обрабатывающие производства, АПК. ЧП с летальным исходом, как правило, там, где неудовлетворительные условия труда и слабый контроль со стороны работодателей, резюмировала глава ведомства. Чаще всего люди гибнут или калечатся при падении с высоты, в основном на строительных площадках. В этой связи усилена профилактика со стороны всех имеющих к этому отношение. Проведены тематические совещания и семинары.

Цифра 2,1 млрд рублей в 2022 году в республике составил общий объем затрат на охрану труда.

Безопасность труда напрямую зависит от суммы затрат на эти цели. В 2022 году наблюдается их увеличение со стороны работодателей на мероприятия по охране труда. Общий объем затрат за год составил 2,1 млрд рублей. В среднем на одного работающего сумма израсходованных средств в минувшем году увеличилась на 1,5%. Выше всего этот показатель в организациях по снабжению электроэнергией и газом.

В апреле 2021 года был принят федеральный закон о гаражной амнистии, то есть упрощенном порядке оформления права собственности на землю под гаражами. Закон действует до 1 сентября 2026 года. В Чувашии имеется региональный закон о реализации отдельных положений федерального закона по завершению амнистии в установленные сроки. Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов представил проект поправок в этот документ.

Они предусматривают, в частности, определение порядка выявления органами местного самоуправления лиц, использующих не зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости гаражи, и оказания содействия в приобретении прав на них и земельные участки. Также предлагается в соответствии с федеральным законом и с учетом сложившейся в муниципалитетах практики установить состав соответствующих мероприятий и порядок их осуществления. Это и проведение осмотров участков, и формирование перечня гаражей, права на которые не зарегистрированы, и сбор информации о таких лицах.

Многодетные семьи получат удостоверение о своем статусе в электронном виде — соответствующие поправки в действующий правительственный документ утверждены на заседании. Ранее эти семьи имели удостоверение на бумажном носителе.

Для получения нового, пояснила Алена Елизарова, нужно подать заявление и прилагаемые к нему документы в отдел КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Данное удостоверение дает право на льготы при посещении различных культурных и других досуговых мероприятий. Но готовы ли соответствующие организации и учреждения оказать такие льготы при предъявлении документа в электронном виде, спросил Олег Николаев. Как оказалось, требуется необходимое программное обеспечение, для налаживания которого понадобится переходный период в использовании электронного удостоверения.

Первый вице-­премьер — министр финансов Михаил Ноздряков представил проект закона «Об установлении в Чувашской Республике коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2024 год». Речь идет об особенностях исчисления НДФЛ для иностранных граждан, работающих по найму на основании патентов. Налоговым кодексом РФ установлено, что фиксированные авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия патента в размере 1200 рублей в месяц. При этом данная сумма подлежит индексации на коэффициент, установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. На 2023 год размер такого платежа составляет 5448 рублей в месяц. С целью регулирования притока иностранной рабочей силы, а также недопущения снижения доходов бюджетов региона законопроектом предлагается сохранить региональный коэффициент на 2024 год на уровне 2023 года. По данным министра, на 1 августа текущего года в консолидированный бюджет Чувашии поступило 35 млн рублей таких платежей.

На заседании также утвержден представленный главой Минфина отчет об исполнении республиканского бюджета за минувшее первое полугодие.