Обновление — с поддержкой

Около 3 млн рублей субсидии из республиканского бюджета Чувашии получило ООО «АлПроф» на приобретение специализированного оборудования. Часть его была приобретена с помощью республиканского Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

С 2021 года субсидии на обновление оборудования в Чувашии получили 65 субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 119,6 млн рублей. В 2023-м на эти цели запланировано 80 млн, 50 млн из которых уже нашли своих получателей. В первой половине сентября Минэкономразвития Чувашии проведет «вторую волну» отбора претендентов на получение субсидии на оборудование. Финансовая поддержка промышленной отрасли в итоге благоприятно сказывается на ее динамике — индекс промышленного производства в регионе является одним из наиболее высоких в стране.