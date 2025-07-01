Лучше всех принимают туристов

В республике подвели итоги конкурса «Гостеприимная Чувашия». За право называться передовиками индустрии туризма боролись 72 участника в 28 номинациях. Своим опытом, наработками и мастерством делились гостиницы, глэмпинги и санатории, заведения общественного питания, музеи, туроператоры, повара, блогеры, гиды и экскурсоводы.

По словам заместителя Председателя Кабинета министров Чувашии Дмитрия Краснова, туризм — не просто отрасль экономики, а визитная карточка республики. Конкурс «Гостеприимная Чувашия» доказал, что наш край богат не только самобытной культурой, но и талантливыми людьми, которые делают туристическую сферу по-настоящему привлекательной.

«Креативность и любовь к своему делу мастеров индустрии гостеприимства помогают создавать положительный имидж Чувашии как региона, открытого для гостей. На это нацелен и нацпроект «Туризм и гостеприимство», — подчеркнул вице-премьер.

Организовали конкурс Чувашская Артель Гостеприимства и Минэкономразвития Чувашии. Победителей определили с помощью народного голосования. В целом участники рейтинга набрали более 25 тыс. голосов. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в День республики на Красной площади в Чебоксарах.

На главную сцену столицы поднимались те, кто лучше всех умеет принимать гостей: представители этнокомплекса «Ясна», санатория «Чувашия-курорт», «Волга Премиум СПА Отеля», парка-отеля «Нерядово». Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции отметили за подготовку отличных специалистов в сфере туризма. В числе образцовых предприятий общепита назвали грузинский ресторан «Квели», сеть кафе «Шеф Самурай» в Цивильске, Батырево и Комсомольском, кофейню «Coffee Like» и столовую «Тутла». Асами своего дела оказались экскурсовод Елена Ванеркина, директор общепита Юрий Лизнов, повар Людмила Васильева, официант Алеся Николаева, шеф-повар Алексей Шугуров, кондитер Вера Королева и другие профессионалы отрасли. Самым интересным туристическим маршрутом признан тур в СППК «Мелилотус».

По мнению организаторов «Гостеприимной Чувашии», победители конкурса душой болеют за развитие родной республики, стремятся сделать ее интересной и привлекательной. Фото vk.com