Государство поможет деньгами

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии продолжается прием заявок на субсидии для развития инфраструктуры туризма.

«В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» Чувашия получила 88,6 миллиона рублей единой субсидии. Средства будут направлены на создание и дальнейшее развитие туристической инфраструктуры региона. При этом наша задача — грамотно распорядиться господдержкой, направить субсидию на реализацию проектов и мероприятий, благодаря которым Чувашия станет еще более интересной для туристов и всех любителей путешествий», — прокомментировал заместитель Председателя Кабинета министров республики Дмитрий Краснов.

Как сообщает Минэкономразвития Чувашии, направить субсидию можно на организацию круглогодичного функционирования и повышение доступности плавательных бассейнов, покупку туристического оборудования, создание электронных путеводителей и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, средства могут быть выделены на разработку и проведение событийных мероприятий и их продвижение за пределами региона.

Обязательное условие для получения субсидии — софинансирование не менее 50% стоимости для проектов по созданию инфраструктуры и не менее 30% для событийных мероприятий. Заявки принимаются до 11 июля 2025 года. В прошлом году более трети из всех заявок, поданных на получение этой субсидии, касались благоустройства баз отдыха, пляжей и строительства бассейнов. Чуть менее популярными были запросы на проведение событийных мероприятий, создание детских комплексов и приобретение туристического оборудования.

Фото из архива редакции

Опубликовано: 3 июля 2025 г.


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