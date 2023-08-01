«Березка» обновится к новому летнему сезону

Следующим летом в детском оздоровительном лагере «Березка» под Чебоксарами появятся два новых быстровозводимых одноэтажных корпуса. А это значит, что отдохнуть там смогут еще больше школьников. Хорошей новостью в минувшую пятницу в своем телеграм-канале поделился министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Как сообщил руководитель ведомства, Минпросвещения России одобрило заявку республики

на предоставление средств из федерального бюджета на создание быстровозводимых конструкций для отдыха детей и их оздоровления. Размер суммы составляет более 60,5 млн рублей. Всего конкурсный отбор вместе с Чувашией прошли

18 субъектов России. Добавим, два первых быстровозводимых жилых корпуса в детских здравницах республики появились к началу этого лета. Их в короткие сроки построили

в лагерях «Звездный» и «Бригантина».