Путин поручил выделить в 2023–2024 гг. не менее 11 млрд руб. на программу модульных отелей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 млрд рублей на финансирование программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных отелей. Перечень поручений главы государства по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ: в рамках реализации национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 млрд рублей на финансирование программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения», — говорится в поручении.

Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2023 года.

Президент, выступая на ПМЭФ, подчеркнул, что сейчас активно развивается отдых на природе в модульных гостиницах и коттеджах. Глава государства предложил в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства таких гостиниц. Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода почти на 9 тыс. м.

В прошлом году, по словам президента, на поддержку строительства модульных гостиниц было выделено 4,2 млрд рублей, охвачено 174 проекта в 20 регионах страны. «Однако спрос, как жизнь показывает, гораздо выше. Причем инвестиционные проекты проработаны, есть земельные участки, подведены инфраструктурные линии», — отметил он.