Спасите мир от Бабы Яги!

В новом отечественном фильме, который позиционируется как семейная комедия, Баба Яга попадает в современную Москву, где уже давно живут Марья-искусница и Иван-царевич. Второй стал директором Главнейшего исторического музея и среди прочих древностей держит взаперти Кощея Бессмертного, подкармливая его домовыми. Баба Яга и Кощей, оказывается, давние враги, и вся эта нечисть, встретившись спустя тысячу лет, снова начинает выяснять отношения. А зрителям, в частности, детям, предлагают на все это полтора часа смотреть.

Режиссер — Карен Захаров, продолжительность — 1 час 30 минут, место съемок: Москва

О ЧЕМ КИНО?

Сразу скажу, что никакой угрозы миру Кощей не несет, и название «Баба Яга спасает мир» суть всей этой вакханалии не отражает и придумано исключительно, чтобы привлечь к картине внимание. За первые 10 дней проката, по данным Кинопоиска, ее посмотрели уже 367 тысяч человек. Нашим читателям я предложила бы потратить несколько минут на этот отзыв, чтобы потом не тратить время и деньги на просмотр фильма, и детям такой шедевр кинематографии тоже не показывать.

На какую аудиторию фильм рассчитан, для меня загадка. Главный герой вроде и главный, но я даже имени его не запомнила. Потом уже в интернете прочитала, что Сенька. В общем, это очень наглый школьник лет десяти, который попадает в Волшебный лес и знакомится там с Бабой Ягой, Кикиморой и Лешим. Зрителям, особенно маленьким, всегда интересно наблюдать за своими ровесниками, поэтому в детских фильмах ключевые персонажи — дети. Но нынешние пятиклассники уже смотрят «Игру престолов», а после этого сериала фильм «Баба Яга спасает мир» покажется им утренником в детском саду. Может, фильм для тех, кому 6-7 лет? Но поймут ли они, из-за чего враждуют Кощей и Яга, если я в свои 40 не понимаю?

СМОТРИБЕЛЬНОСТЬ (3 звезды)

Взять хотя бы костюмы и спецэффекты. Это же сказка, потому экономить нельзя ни на том, ни на другом. Но не покидает ощущение, что костюмы взяли напрокат тоже в детском саду. А парики самой Яги и Кикиморы, наверное, из костюмерной Мосфильма времен еще Александра Роу. Спецэффекты тоже на уровне 50-60-х годов. Пролет Бабы Яги в ступе над Москвой — компьютерная графика, которую дети в 10 лет смогут сами нарисовать. А в эпизодах, где наша героиня обращает людей в животных, а машину в телегу, и графика никакая не нужна. Один кадр снимается с человеком, другой — без перемещения камеры — уже с поросенком, и все — клеим встык. Человек исчезает, поросенок появляется. Обычный монтаж. Никакого волшебства!

Или вот Сеньку как-то недорасколдовали из поросят в мальчишки, и весь фильм он ходит с черным мохнатым пятачком. Видимо, на гриме тоже экономили: пятачок выглядит не как продолжение носа, а как маска. Одноклассник Сеньки этому даже не удивился, так сразу и решил, что маска.

Или мерцающее силовое поле, через которое герои попадают в Волшебный лес? «Последнего богатыря» в свое время ругали за спецэффекты, особенно за портал, через который Иван перемещался из прошлого в настоящее. Так вот, оказывается, можно сделать в разы хуже!

Есть мультипликационные вставки с историей персонажей, они простые, но достаточно интересные, образные, и, мне кажется, украшают фильм.

Была надежда на сюжет, что он так захватит, что качество спецэффектов станет неважным. Герои русских сказок попадают в современную Москву и дивятся электричеству, автомобилям, телевидению… Ничего вам не напоминает? Видимо, слава и сборы «Последнего богатыря» не давали покоя создателям этого фильма. Впрочем, и действие «Реальной сказки» с Безруковым, эпизоды которой снимали, кстати, на чебоксарском ж/д вокзале, тоже происходит в наши дни. Кощей там вообще стал олигархом. Так что идея переместить сказочных героев в реальный мир тоже не нова. Сценарий фильма про Бабу Ягу писали пять человек, но так и не придумали ни одной шутки, которая бы рассмешила и запомнилась.

— Ванька, ты как до сих пор жив-здоров? — спрашивает у Ивана-царевича Баба Яга, а они тысячу лет не виделись.

— Так медицина далеко продвинулась вперед. Опять же ЗОЖ, интервальное голодание, кетодиета, витамины заморские.

— Яблоки молодильные жрал!

— Ну почему сразу жрал? Так разочек откусил кусочек!

Вообще Иван-царевич тут предатель. Он помог Кощею выжить, соблазнившись обещанной им вечной молодостью.

Знаете, из-за чего Баба Яга и Кощей поссорились не на жизнь, а на смерть? Он научил ее колдовству, но велел не помогать людям, а Яга (тогда она еще была молодой женщиной по имени Ядвига) спасла одну девочку. Рассердившись, Кощей превратил ее в старуху. Но Волшебный мир встал на сторону Ядвиги и ополчился на Кощея. И сила ее чародейства была слабее, чем у него, но тем не менее никто не уступил, так они и воевали друг с другом.

Вообще интересно наблюдать, как в двадцатом веке в кинематографе менялся образ Бабы Яги, как из отрицательного персонажа она становилась положительным. Вообще в народных сказках, не только русских, но и всех славянских народов, это ведьма, живущая в дремучем лесу. У чувашей похожий персонаж тоже есть: вуп?р, старуха-колдунья, и летает она не в ступе, а на мялке. Поджаривает в печи детей и добрых молодцев, съедает их, а черепами «украшает» частокол вокруг своей избушки на курьих ножках.

Откуда в сказках взялся этот образ? Исследователи объясняют: у монаха Нестора в «Повести временных лет» есть упоминание о кремации. Тело умершего сжигали в погребальном костре, после чего прах собирали и складывали в керамическую урну. Затем ее помещали в домовину — выдолбленный изнутри ствол дерева, а домовину уносили в чащу и оставляли на пнях или колодах так, чтобы она не касалась земли. Чем не избушка на курьих ножках? А костяная нога у Яги — видимо, символ того, что одной ногой она стоит в загробном мире. То есть Баба Яга как пограничный контроль при переходе из мира живых в мир мертвых. Потому-то встреча с ней ничего хорошего не предвещала.

Но двоякость образа еще и в том, что героям, которые ей понравились, смогли угодить или удивить, она помогала: или зелье волшебное давала, или дорогу указывала — то есть отводила их от царства смерти. Кощея в народных сказках обычно изображали родственником Бабы Яги, потому что у них похожие функции. Та же Яга, только в мужском обличье. Если в исполнении Георгия Милляра она была теткой вредной, только и делала, что пакостничала, то у Татьяны Пельтцер в сказке «Там, на неведомых дорожках» она уже рефлексирующая: и не плохая, и не хорошая. А у Елены Яковлевой в «Последнем богатыре» вообще теплая и обаятельная, помогающая положительным героям. Только зачем кино идет по пути обеления сил зла? А в тех, кто испокон веков с этим злом сражался, ищет некую гнильцу? Вспомнить хотя бы мысль про «зло внутри каждого» в «Последнем богатыре».

АКТЕРЫ (2 звезды)

Наверное, создателям фильма повезло, что Людмила Артемьева согласилась на главную роль, она прекрасно играет лицом даже в пластическом гриме. Кажется, ей удалось воплотить ту силу, «что вечно хочет зла, но вечно совершает благо». Бранится, угрожает, колдует, но понятно, что это все от жизни собачьей, от Кощеевых заклятий, а родилась она с добрым сердцем.

Глафира Тарханова в роли Марьи­-искусницы, работающей в Москве художником по костюмам, напоминает воспитательницу детского сада — не устаю сравнивать фильм с утренником. Она все время объясняет Яге, что в нашем мире принято, а что нет. Нет у Тархановой здесь органичной жизни в роли, сплошная натянутость.

Ивана-­царевича, наевшегося молодильных яблок, сыграл Ян Цапник. Не поленилась — посмотрела, сколько лет актеру — 15 августа исполнилось 55! И того — молодого Ивана, который еще не съел ни кусочка яблока, и невесту которого Кощей превратил в лягушку, тоже Цапник играет. Ну, хотя бы 30­летнего мужчину на эту роль нельзя было позвать? Или пусть это были бы два артиста: помоложе и постарше.

Григорий Сиятвинда с его экзотической внешностью — Кощей. Выбирали по лицу, чтобы на грим не тратиться? Олеся Железняк — Кикимора в жутком зеленом парике. Зачем она там вообще нужна вместе с Лешим? Чтобы населить кем-­то Волшебный лес? Показать, что Яга не одна там живет? Марат Башаров в крошечной роли недовольного всем режиссера какого­-то уличного шоу. Пародия на современных деятелей культуры?

Но больше всего раздражает Сенька. Своим абсолютно неестественным поведением. Он попадает в Волшебный лес и не то, что не пугается ни Лешего, ни Яги, а даже угрожает им, что все снял на телефон. Ну и вообще ведет себя со взрослыми по-­хамски. 13­летний Савелий Кудряшов уже снимался в фильмах «Праведник», «1941. Крылья над Берлином», «Время первых», сериалах «Эпидемия» и «Триггер», опыт в кино есть, но почему-­то здесь с парнем вообще не поработали, не добились от его героя «правды жизни».

Есть в фильме еще один совершенно дикий персонаж — полицейский, который понюхал зелье, изъятое при обыске у Бабы Яги. Теперь он не по собственной воле путешествует во времени и пространстве, от эпизода к эпизоду становясь все более помятым. Видимо, каждым своим появлением в кадре он должен вызывать у зрителей приступ смеха. Но вызывает другие чувства. И нам остается догадываться, что с этим беднягой происходит в разных мирах. И за что его так? За исполнение служебных обязанностей?

Интересно, своим детям создатели уже показали новое кино? Как тут не вспомнить слова Ролана Быкова, что для детей нужно снимать так же, как и для взрослых, только лучше. Или Михаила Задорнова с «Монологом главного редактора газеты» от 1997 года: «А вы, Верочка, позвоните моим, домой, чтобы детям наша газета на глаза не попадалась. Я хочу, чтобы у них, как у нас, было счастливое детство!».

Поначалу Бабе Яге пришлось превратить наглого Сеньку в поросенка и отдать его Кикиморе. Фото Кинопоиск.ru