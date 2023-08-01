«Росгосстрах»: через Госуслуги по полисам ОСАГО обращаются в основном клиенты среднего возраста

С момента запуска сервиса обращения клиентов по ОСАГО после дорожно-транспортных происшествий через Госуслуги «Росгосстрах» получил уже несколько десятков уведомлений от автомобилистов из разных регионов страны. В компании обращают внимание, что первопроходцами, использующими этот канал для подачи заявления о страховом случае, стали в основном клиенты средних лет, живущие в столичном регионе.

Средний возраст водителей, обращавшихся в «Росгосстрах» через Госуслуги в первые две недели, составил 37 лет. Самому старшему из воспользовавшихся новым каналом, — 53 года, это житель Удмуртии, самой младшей — 19 лет, это начинающая автомобилистка из Белгородской области. Примечательно, что электронным урегулированием практически в равной степени представители обоих полов — соотношение мужчин и женщин среди подавших заявление составляет 55%:45%.

Больше всего страховых событий, о которых клиенты «Росгосстраха» уведомили компанию через Госуслуги, произошло на территории столичного региона — после ДТП на дорогах Москвы и Подмосковья поступило 27% обращений, в том числе и с участием автомобилистов из соседних областей. По 9% обращений направлено клиентами из Нижегородской области, а также из Санкт-Петербурга с Ленинградской областью.

Подавляющее большинство заявителей через Госуслуги — владельцы иномарок среднеценового сегмента. Самый большой ущерб по поданным заявлениям, согласно расчетам по Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт, составляет около 325 тыс. рублей.

«В целом количество обращений для урегулирования убытков через Госуслуги в первые недели действия этого сервиса невелико, и мы не ожидаем их значительного роста в ближайшем будущем, — говорит начальник Управления методологии Блока «Урегулирования убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Бондарев. — Наш опыт работы на рынке автострахования показывает, что все новшества клиенты принимают не сразу, велика доля консервативно настроенных страхователей, предпочитающих проверенные временем каналы обращения по полисам ОСАГО после ДТП. И ожидаемо «первопроходцами» в использовании нового сервиса стали люди, уже освоившие электронные каналы взаимодействия с компаниями и организациями и имеющие опыт успешного взаимодействия с различными органами и госструктурами через портал Госуслуг».