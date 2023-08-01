В Москву, на мастер–класс к Бабкиной и Запашному

II Международный детский культурный форум открылся вчера в столице страны. Он собрал более двух тысяч ребят из России и 13 стран ближнего зарубежья. Есть среди участников форума и представители Чувашии — восемь ребят, которые учатся в детских школах искусств Чебоксар, Канаша, села Яльчики и поселка Атлашево. Как сообщают в Минкультуры Чувашии, у каждого из юных делегатов форума есть выдающиеся результаты в разных творческих направлениях — «хореографическое искусство», «кино и анимация», «театральное искусство», «журналистика», «культурные проекты». Продлится форум три дня. В его программе — концерты, мастер-классы, лекции,

встречи с послами и кураторами фестиваля, среди которых ректор ГИТИСа Григорий Заславский, генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный и многие другие известные люди.