Флюорографию давно не делали? Инстинкт самосохранения должен работать

«Ох уж эта флюорография, не слишком ли часто от нас требуют ее проходить!» — нередко сетуют пациенты после того, как участковый врач, изучив их электронную медкарту, обнаруживает отсутствие столь важного исследования и направляет на рентген. И тут бы вместо возмущений сказать врачу спасибо за заботу, да только ведь надо спешить на работу, на дачу, в отпуск, и важное для здоровья дело снова откладывается на неопределенный срок. Но потом может быть уже поздно…

Доктора не случайно повторяют: чем раньше выявлена болезнь, тем эффективнее лечение. Своевременная диагностика имеет очень важную роль в лечении онкозаболеваний, например, рака легкого, рассказывают врачи отделения лучевой диагностики Республиканской клинической больницы Минздрава Чувашии. Здесь ежегодно проводят более шестидесяти тысяч различных исследований, из них более пяти тысяч — компьютерная томография органов грудной клетки, примерно столько же делается и флюорографий.

По словам заведующего отделением лучевой диагностики — врача-рентгенолога Сергея Иванова, как правило, на начальной стадии заболевания рак легких заподозрить у себя практически невозможно, поскольку нет никаких особенных симптомов. Вот почему важно регулярно проходить диспансеризацию, куда входит и флюорография.

«У человека должен работать инстинкт самосохранения, нужно всегда предусмотрительно относиться к своему здоровью. Такое заболевание иногда врачи находят случайно: пациенту проводят компьютерную томографию по какому-то другому поводу и диагностируют новообразование. Но КТ — более сложное исследование, а вот пройти флюорографию в своей поликлинике не составит никакого труда», — советует доктор Иванов.

КСТАТИ 1 августа отмечался Всемирный день борьбы с раком легкого. По данным Министерства здравоохранения РФ, за последние 10 лет заболеваемость раком легкого в стране выросла на 20%. Чаще всего болезнь диагностируется на поздних стадиях, когда человеку уже трудно помочь. Вот почему так важно вовремя обследоваться.

Такого же мнения придерживаются и доктора Вурнарской ЦРБ. По данным учреждения, за полгода в муниципальном округе у 48 местных жителей были выявлены онкозаболевания, у 27 из них благодаря своевременному обследованию рак удалось обнаружить на начальной стадии, а значит, у пациентов больше шансов обуздать опасную болезнь.

«Одним из доступных методов массовой диагностики злокачественных новообразований легких является флюорография. Она дает возможность выявить рак или туберкулез на ранней стадии, когда клинические проявления еще отсутствуют, и вовремя начать лечение», — подтверждает заместитель главврача по поликлинической работе, рентгенолог Надежда Петрова.

На вопросы пациентов, не опасна ли флюорография, доктор отвечает: «Небольшие дозы облучения не наносят вреда и не вызывают побочных эффектов, это равносильно тому количеству радиации, что мы получаем естественным образом за несколько дней жизни в обычных условиях».

Проходить флюорографию Надежда Петрова рекомендует ежегодно, особенно тем, кто входит в группу риска: у кого в роду у родственников уже был рак легкого, курильщики, сотрудники вредных производств, пациенты с хронической пневмонией и другие.

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Специалисты Цивильской районной больницы обследуют сельчан в мобильном флюорографическом комплексе.

Автобус, оснащенный цифровым малодозовым флюорографом и необходимым оборудованием, приобретен в этом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Для работы с новой медицинской техникой персонал больницы прошел специальное обучение. «Машина выезжает согласно графику по Цивильскому округу, в том числе обслуживает малонаселенные пункты, где проживает менее 100 человек», — говорит старший фельдшер ЦРБ Татьяна Федорова. Кроме обследования грудной клетки сельчане проходят в мобильном комплексе и первый этап диспансеризации. «Даже и мечтать не могли о таком чуде! И приезжать для обследования в поликлинику районной больницы теперь не надо», — говорят пожилые жители деревни Вурмеры, в которой недавно побывала медицинская «передвижка».