Живые цветы и отруби впервые экспортированы из Чувашии

Товары отгружены в Казахстан, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса республики продолжает показывать рост. В нынешнем первом полугодии из региона отправлено более 17 тыс. тонн товаров этой отрасли, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличивается доля вывоза в Монголию, Туркменистан, Таджикистан, Йемен, Ирак. Наиболее востребованными за рубежом стали чувашский лен масличный (21,8% от общего объема экспорта АПК), лук-севок (18,3%), мясо птицы (18,3%), хлебобулочные изделия (14%).

И вот впервые экспортировали живые цветы… Продукция отгружена в Казахстан из питомника «Ивушка». Всего 26 наименований продукции уже доставлено адресату. В дружественную страну недавно также отправлено и 66 тонн отрубей производства «Чувашхлебопродукта».