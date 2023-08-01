Живые цветы и отруби впервые экспортированы из Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Товары отгружены в Казахстан, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Экспорт продукции агропромышленного комплекса республики продолжает показывать рост. В нынешнем первом полугодии из региона отправлено более 17 тыс. тонн товаров этой отрасли, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличивается доля вывоза в Монголию, Туркменистан, Таджикистан, Йемен, Ирак. Наиболее востребованными за рубежом стали чувашский лен масличный (21,8% от общего объема экспорта АПК), лук-севок (18,3%), мясо птицы (18,3%), хлебобулочные изделия (14%).
И вот впервые экспортировали живые цветы… Продукция отгружена в Казахстан из питомника «Ивушка». Всего 26 наименований продукции уже доставлено адресату. В дружественную страну недавно также отправлено и 66 тонн отрубей производства «Чувашхлебопродукта».

Опубликовано: 3 августа 2023 г.


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