В республике проводятся аварийно-восстановительные работы после вчерашнего урагана

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Без электроснабжения остались 67 населённых пунктов Урмарского, Канашского, Цивильского, Козловского, Чебоксарского, Комсомольского, Ибресинского и Мариинско-Посадского муниципальных округов.

Из-за повреждения 11 опор линий электропередач и других систем электроснабжения без света остались 7373 жилых дома, в которых проживает 17736 человек. Также восстановлению подлежит воздушная линия газопровода.

«Призываю ответственно соблюдать все меры предосторожности и сегодня. Позаботьтесь о родных и близких. Местами по Чувашии ожидаются грозы, ливень, днем ветер порывами до 21 метра в секунду. В сложной ситуации сразу набирайте номер «112», — обратился Олег Николаев к жителям Чувашии.
Опубликовано: 30 июля 2023 г.


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