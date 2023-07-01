В республике проводятся аварийно-восстановительные работы после вчерашнего урагана

Без электроснабжения остались 67 населённых пунктов Урмарского, Канашского, Цивильского, Козловского, Чебоксарского, Комсомольского, Ибресинского и Мариинско-Посадского муниципальных округов.

Из-за повреждения 11 опор линий электропередач и других систем электроснабжения без света остались 7373 жилых дома, в которых проживает 17736 человек. Также восстановлению подлежит воздушная линия газопровода.