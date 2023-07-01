Проекты оформления агромаркета «Пехет» обсудили на совещании в Минсельхозе Чувашии

Комиссия утвердила концепцию торговых рядов, предусматривающую размещение 4 точек общепита, 8 павильонов, 76 фермерских мест. Порядка 12 зон — исключительно для местных производителей. Жители и гости смогут приобрести здесь деликатесы, свежее мясо, птицу, дичь, яйца, орехи, сухофрукты, приправы, соусы, специи, грибы и другую продукцию. Кроме этого, будет ресторанный дворик, арт-объекты, места для презентации товаров.

Как отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, «решения предложены продуманные, не такие стандартные, как мы привыкли видеть.

Удобно планируется распределить торговые группы, оптимизировать торговые места и создать атмосферу новизны, свежести, вкусного настроения».

Такой первый фермерский агромаркет будет обустроен в Чебоксарах, в торговом центре «Каскад» на цокольном этаже. Название фермерскому пространству выбрали жители республики. Больше половины участников опроса поставили галочку напротив названия «Пехет». С чувашского языка слово переводится как изобилие, достаток, богатство.

Ранее Глава региона Олег Николаев обозначил, что на организацию агромаркета предусмотрено финансирование в размере 41 млн рублей. «Наша задача, прежде всего, чтобы это работало на постоянной основе. Кроме того, за счет развития таких маркетов, где будет постоянно продаваться экологичная и самобытная фермерская продукция, мы не только поддержим наших жителей, но и за счет грамотной подачи и оформления повысим туристическую привлекательность региона», — отметил Глава.