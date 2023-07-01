Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут стать участниками розыгрыша велосипеда

Меньше недели осталось у клиентов филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» чтобы принять участие в акции «На дачу с удачей!» Ее победитель получит приз от энергетиков – велосипед.

Акция проходит с 1 по 31 июля 2023 года. Условие участия в ней — оплата тепловой энергии за июнь и аванс за июль (не меньше размера начислений за июнь 2023 года). При этом обязательным является отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

Клиенты, выполнившие условия акции, автоматически станут участниками розыгрыша актуального летнего приза – велосипеда. Итоги «На дачу с удачей!» будут подведены в августе 2023 года.

Подробную информацию об акции можно получить в офисах продаж и обслуживания клиентов и на сайте филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» https://chuvashia.esplus.ru/promo/aktsiya-na-dachu-s-udachey/

Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции, о сроках ее проведения, об организаторе, о правилах можно получить на сайте филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» chuvashia.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».