Лучшую жилищную организацию ждет ценный приз от «ЭнергосбыТ Плюс»

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает о продлении сроков приема заявок для участия в ежегодной акции «Лучшая жилищная организация». Ее победитель получит ценный приз для благоустройства обслуживаемых многоквартирных домов.

Принять участие в акции могут жилищные организации, которые имеют договор с «Т Плюс» и не имеют с энергетиками судебных споров, зарегистрированы в личном кабинете на сайте esplus.ru и ведут электронный документооборот с энергокомпанией. Они должны иметь узлы учета тепловой энергии в многоквартирных домах, подключенные к дистанционной системе сбора показаний, оплачивать коммунальные услуги, а также ответственно подходить к подготовке многоквартирного дома к зиме.

Для участия в акции необходимо подать заявку, направив ее на электронную почту chuvashia@esplus.ru (с пометкой «Конкурс на Лучшую жилищную организацию»). Заявка подается до 15 августа 2023 года.

Условия акции необходимо выполнить до 31 октября. Итоги будут подведены до 25 ноября, а до 31 декабря «ЭнергосбыТ Плюс» вручит подарок победителю.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте chuvashia.esplus.ru, по телефону 8 (800) 100-75-30.

* Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции, о сроках ее проведения, об организаторе, о правилах можно получить по телефону 8 (800) 100-75-30 и (или) на сайте филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» chuvashia.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».