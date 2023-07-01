«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей первого этапа акции «Офис в кармане»

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги первого этапа акции «Офис в кармане». Участниками розыгрыша стали более 17,5 тысяч человек, отказавшихся от бумажной квитанции в пользу ее электронного аналога.

Трое клиентов компании, чьи лицевые счета были выбраны с помощью генератора случайных чисел, получат от энергетиков призы – смартфоны. Это житель Йошкар-Олы с лицевым счетом 7310200100, житель Новочебоксарска с лицевым счетом 5289000100 и клиент из Чебоксар с лицевым счетом 3511179581. В ближайшее время победители будут дополнительно проинформированы о выигрыше и приглашены для награждения.

Акция проводилась в мае-июне 2023 года. Второй этап акции стартует с 1 августа. Он продлится до конца сентября. Условие участия прежнее – подписаться на электронную квитанцию. Сделать это можно:

в бесплатном мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», доступном в PlayМаркет и AppStore;

в личном кабинете на сайте https://chuvashia.esplus.ru.

Также можно обратиться в офисы продаж и обслуживания клиентов энергокомпании по адресам:

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 33, корп. 1;

г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 74Б;

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 51.

*Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции, о сроках ее проведения, об организаторе, о правилах можно получить по телефону 8 (800) 100-75-30 и (или) на сайте филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» chuvashia.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».